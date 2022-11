El DT Gustavo Alfaro entrega indicaciones a Gonzalo Plata, mientras sus compañeros festejan un gol en el partido Qatar vs. la selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Redacción Deportes

Las próximas semanas serán especiales para los aficionados al fútbol, después de que la pelota ya rodó en el Mundial Qatar 2022. El juego inaugural lo disputaron Qatar y Ecuador, con marcador favorable para la Tricolor.

Este 21 de noviembre del 2022, en la segunda jornada de la Copa del Mundo, se realizarán tres partidos: uno del grupo A y dos del grupo B.

En total, el Mundial Qatar 2022 acogerá 64 compromisos incluido el encuentro final del 18 de diciembre del 2022.

El partido inaugural, disputado el domingo 20 de noviembre, favoreció 2-0 a Ecuador. Los otros dos rivales del grupo, Senegal y Países Bajos se enfrentarán en esta segunda jornada.

Partidos, horarios y resultados del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

Qatar 0-2 Ecuador

​

Lunes 21 de noviembre

08:00 Inglaterra vs. Irán:

11:00 Senegal vs. Países Bajos

14:00 Estados Unidos vs. Gales

​

Martes 22 de noviembre

05:00 Argentina vs. Arabia Saudí

08:00 Dinamarca vs. Túnez

11:00 México vs. Polonia

14:00 Francia vs. Australia

​

Miércoles 23 de noviembre

05:00 Marruecos vs. Croacia

08:00 Alemania vs. Japón

11:00 España vs. Costa Rica

14:00 Bélgica vs. Canadá

Jueves 24 de noviembre

05:00 Suiza vs. Camerún

08:00 Uruguay vs. Corea del Sur

11:00 Portugal vs. Ghana

14:00 Brasil vs. Serbia

​

Viernes 25 de noviembre

05:00 Gales vs. Irán

08:00 Qatar vs. Senegal

11:00 Países Bajos vs. Ecuador

14:00 Inglaterra vs. Estados Unidos

​

Sábado 26 de noviembre

05:00 Túnez vs. Australia

08:00 Polonia vs. Arabia Saudita

11:00 Francia vs. Dinamarca

14:00 Argentina vs. México

Domingo 27 de noviembre

05:00 Japón vs. Costa Rica

08:00 Bélgica vs. Marruecos

11:00 Croacia vs. Canadá

14:00 España vs. Alemania

​

Lunes 28 de noviembre

05:00 Camerún vs. Serbia

08:00 Corea del Sur vs. Ghana

11:00 Brasil vs. Suiza

14:00 Portugal vs. Uruguay

​

Martes 29 de noviembre

10:00 Países Bajos vs. Qatar

10:00 Ecuador vs. Senegal

14:00 Gales vs. Inglaterra

14:00 Irán vs. Estados Unidos

​

Miércoles 30 de noviembre

10:00 Túnez vs. Francia

10:00 Australia vs. Dinamarca

14:00 Arabia Saudí vs. México

14:00 Polonia vs. Argentina

​

Jueves 1 de diciembre

10:00 Croacia vs. Bélgica

10:00 Canadá vs. Marruecos

14:00 Japón vs. España

14:00 Costa Rica vs. Alemania

Viernes 2 de diciembre

10:00 Ghana vs. Uruguay

10:00 Corea del Sur vs. Portugal

14:00 Serbia vs. Suiza

14:00 Camerún vs. Brasil

​

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final del Mundial Qatar 2022

9 y 10 de diciembre

​

Semifinales del Mundial Qatar 2022

13 y 14 de diciembre

​

Tercer lugar del Mundial

17 de diciembre

​

Final del Mundial Qatar 2022

18 de diciembre del 2022

Visita nuestros portales: