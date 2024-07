Lucía Yépez es una de las deportistas más destacadas que conforman la lista de 40 clasificados de Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lucía Yépez nació el 18 de febrero de 2001 en Mocache, provincia de Los Ríos, pero desde los ocho años se radicó con su familia en Quevedo, donde dio los primeros pasos en la lucha libre a los 10 años.

Las instalaciones del estadio 7 de Octubre de Quevedo recibieron por primera vez a la ‘Tigra’ que nunca más abandonó este deporte y empezó a forjar un nombre a punta de buenos resultados.

Desde temprana edad se planteó como meta competir en los Juegos Olímpicos. Su primera experiencia fue en Tokio 2020 con 20 años. Una lesión no le permitió estar al 100% de su condición física y se quedó con un diploma olímpica en la categoría de 50 kg.

Su clasificación a París 2024 se concretó el 21 de septiembre de 2023 en el Campeonato Mundial sénior de Lucha en Belgrado, Serbia. Por el tercer puesto le ganó 10-3 a la griega María Prevolaraki.

Previo a debutar en París 2024, Yépez llega como la número uno mundial de la categoría de los 53 kg. En el ranking acumuló 50 100 puntos y la convierte automáticamente en la favorita para ganar una medalla olímpica.

El segundo puesto del ranking es para la bielorrusa Vanesa Kaladzinskaya que tiene 50 000 puntos, y el tercer casillero para la sueca Emma Jonna Malmgrem que llegó a 49 013 puntos.

La atleta competirá el 7 de agosto, desde las 04:30 (hora de Ecuador).

Lucía Yépez no se rinde ante nada

Lucía Yépez se autodefine como una “guerrera”, una característica de su personalidad que le cae como anillo al dedo a su apodo de la ‘Tigra’, con el que mete miedo a sus rivales.

Una de sus más grandes decepciones en su vida deportiva la vivió en la previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, evento al que no llegó y se quedó en la puerta.

Esta derrota la preparó para vivir su primer ciclo olímpico para Tokio 2020. Esta vez se clasificó con 20 años en la categoría de 50 kg. Pese a su juventud e inexperiencia logró un destacado octavo puesto.

Sin embargo, una lesión en una de sus piernas no le permitió avanzar y pelear por una medalla, pero la semilla para subirse al podio quedó plantada.

A París 2024 llega en un nivel óptimo. Es una de las favoritas para subirse al podio con tan solo 23 años. Por delante tiene toda una carrera para cosechar aún más triunfos deportivos.

“Me falta algo en la vida que es una medalla olímpica. Yo me visualizo en el podio cantando el Himno Nacional, con mi bandera celebrando. Eso me inspira a seguir entrenador”, declaró en abril al programa El buscador en red.

El COE confía en la ‘Tigra’

El Departamento Técnico Metodológico (DTM) del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se ha puesto la meta “prudente” de ganar unas 5 medallas.

La halterofilia concentra las mayores esperanzas de medalla para Ecuador con la participación de las hermanas Neisi Dajomes, actual campeona olímpica, y Angie Palacios, en el levantamiento de pesas.

También en el COE están convencidos de que la levantadora de pesas Lisseth Ayoví “peleará” por otra medalla más en esta disciplina, por lo menos de bronce.

Las luchadoras Lucía Yépez y Luisa Valverde “van por cualquiera de las medallas” y amplían el plan de posibilidades Daniel Pintado, David Hurtado y Glenda Morejón, en los 20 kilómetros marcha.

Palmarés de Lucía Yépez

Campeona en los Juegos Panamericanos Junior.

Campeona en los Juegos Panamericanos Senior.

Campeona en los Juegos Bolivarianos.

Campeona en los Juegos Suramericanos.

Campeona en el Campeonato Panamericano de Lucha.

Medalla de bronce en el Mundial de Lucha.

Diploma olímpico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

