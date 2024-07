Un grupo de expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos no pudieron viajar este viernes 26 de julio de 2024 a Venezuela. Ocurrió después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá.

Aclararon que acudían a las elecciones del país suramericano como “invitados” de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.

“Nosotros dijimos claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina (Machado). Era un acompañamiento, (…) no como testigos. Obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)”, dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

Expresidentes de América Latina

Ramírez hizo las declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México. Ocurrió unas horas después de bajarse del avión de Copa Airlines, que no pudo despegar desde el país centroamericano, según la información oficial, debido a su presencia.

De acuerdo con Panamá, el impedimento de volar se debió a que el Gobierno de Venezuela “bloqueó el espacio aéreo” del país y “retuvo aviones” de la aerolínea Copa. En uno de ellos viajaban esos expresidentes, “por el lapso de varias horas”, por “cuestiones políticas ajenas”. Esto, tras una decisión “unánime” del Ejecutivo venezolano.

Estos líderes forman parte del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Iban a las elecciones de este domingo como apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Para que entendamos lo que es Observación electoral (…) no existe en Venezuela. No admiten una misión de observación electoral de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Dijeron que sí a la Unión Europea, se inventaron una excusa, no dejaron que vengan, hay un grupo pequeño del Centro Carter (…). No hay observación electoral presente“, señaló Quiroga.

Sin embargo, anotó, como expresidentes tienen “la visibilidad de decir cosas como que las fuerzas armadas cumplan la ley y cierren las mesas a tiempo. Que no permitan que sigan votando hasta las 22:00, 23:00 con un colectivo que se apoderan de las mesas y cambian los votos llenando las maquinitas como han hecho en el pasado”, enfatizó el boliviano.

Hasta finales de mayo una misión de la UE estaba en la lista de los observadores invitados a Venezuela. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la invitación debido a la ratificación de las sanciones personales e individuales del bloque comunitario a miembros del Gobierno.

En las elecciones del próximo 28 de julio participan 10 candidatos. Entre ellos el presidente Nicolás Maduro y el exembajador González Urrutia, quien lidera la intención de voto, de acuerdo con las encuestadoras tradicionales.