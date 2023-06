El encebollado es la segunda mejor sopa del mundo, según Taste Atlas

En un nuevo ranking de Taste Atlas, el encebollado alcanzó su máxima categoría. Si en un escalafón anterior estuvo en el puesto 25 de las mejores sopas del mundo, este 28 de junio del 2023, publicó la lista de las mejores sopas de pescado. Y en esta categoría, la segunda mejor es ¡el encebollado!

En primer lugar, se encuentra el lohikeitto, de Finlandia. Se trata de un plato muy popular en los países escandinavos en general. Está hecho con filetes de salmón, papas cocidas y puerros.

Luego viene el muy ecuatoriano encebollado, de origen guayaquileño, para ser más precisos, pero que se ha extendido a todo el país. Ahora es un clásico nacional y también, la segunda mejor cebolla del mundo, según Taste Atlas, una página que se dedica a elaborar tabla de posiciones de mejores platos.

Learn more about the best-rated fish soups: https://t.co/9N46oTzfnJ pic.twitter.com/Lscz2B9DmY