José Pileggi asumió la presidencia de Emelec en 2023, con la expectativa de mejorar el rendimiento del club tras una primera temporada con altibajos. Sin embargo, el 2024 se ha convertido en uno de los años más complicados para el equipo, que atraviesa una crisis institucional sin precedentes.

Emelec ha enfrentado deudas millonarias, la imposibilidad de fichar nuevos jugadores y malos resultados en el campo, además de salarios atrasados. Esta situación ha impedido que el equipo rinda a un nivel competitivo en el campeonato ecuatoriano, y hasta ahora no hay señales de una pronta mejoría.

José Pileggi considera renunciar

El club intentó una renovación en 2024 al fichar a Christian Noboa, un ídolo del equipo, y prescindir de jugadores problemáticos como Miller Bolaños. Además, sumaron varios refuerzos extranjeros de renombre.

A pesar de estos esfuerzos, el equipo no ha logrado buenos resultados. Noboa, quien aún no ha debutado por lesión, y los refuerzos extranjeros no han cumplido con las expectativas. Para agravar la situación, exjugadores han demandado al club por deudas pendientes, empeorando aún más la crisis financiera.

El mal momento deportivo, sumado a la crisis institucional, ha llevado a José Pileggi a considerar su renuncia a la presidencia. En una entrevista con Diego Arcos para DirecTV Sports, Pileggi mencionó que su principal preocupación es la seguridad de su familia.

Emelec no encuentra respuestas

Emelec finalizó la primera etapa de la Liga Pro en la sexta posición con 25 puntos. Sin embargo, la situación se agravó en la segunda etapa del torneo, donde ocupa el penúltimo lugar con apenas siete puntos en 10 partidos.

En la tabla acumulada, el club es noveno, con serias posibilidades de quedarse fuera de competiciones internacionales en 2025.

Para complicar aún más las cosas, Emelec fue sancionado con la reducción de tres puntos debido a incumplimientos financieros.

Además, el club no pudo reforzarse de cara a la segunda mitad del año debido a una inhibición de la FIFA que le impide inscribir jugadores por dos periodos consecutivos, como resultado de haber incumplido una suspensión anterior.