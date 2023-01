Taxista devuelve celular extraviado en Manabí

Imagen referencial. La mujer habría dejado el celular en el carro del hombre por equivocación, y olvidó recogerlo. Foto: Pexels.

El Diario Manabí

En redes sociales se ha difundido la buena acción de Vicente Palma, un taxista que devolvió un celular olvidado en el vehículo que trabaja. Ocurrió en Manta, provincia de Manabí.

La historia fue compartida por Eli Ramírez, la dueña del teléfono. Ella catalogó el hecho como “algo inusual”.

“Hoy me sucedió algo inusual. Tomé un taxi saliendo del Paseo Shopping y al llegar a mi destino mi hija dejó olvidado mi celular en la parte posterior del taxi”, inició diciendo Ramírez.

Agrega que minutos después se percató de lo sucedido y llamó a su número. “Obvio ya daba por perdido mi celular”, aseguró.

Sin embargo, la mujer se llevó una gran sorpresa cuando le respondieron.

“Me contestó el chófer del taxi. Sin alargar más el asunto, el caballero se llama Vicente Palma. Me dijo que él tenía el teléfono. Pedí de favor regresar al lugar donde me llevó y ahí mismo me entregó mi celular”, contó.

“Realmente fue algo muy sorprendente. Gracias a Dios me tocó un hombre honrado. Hoy en día pocas son las personas que tienen ese tipo de valores. Dios lo bendiga don Vicente”, finalizó Eli.

Taxistas de Manta

Wilter Gerardo Anchundia es el nombre de otro taxista honrado que devolvió el trombón que se le había perdido al músico de la orquesta Los Diamantes de Valencia, Camilo Solís Mero.

El músico y la orquesta Los Diamantes publicaron en sus cuentas de redes sociales el agradecimiento al taxista que devolvió el trombón y otras herramientas de trabajo que se le quedaron a Solís en la cajuela del carro.

