El escalofriante caso de Wade Wilson, apodado el ‘Deadpool Killer’, desató un intenso debate sobre la influencia de la apariencia física en la percepción de la culpabilidad.

A pesar de haber confesado sus crímenes, un grupo de mujeres abogó por él en 2024 basándose en su imagen y en su atractivo, como si esto pudiera garantizar que no volvería a cometer actos violentos.

En este contexto, el estreno en septiembre de 2024 de una miniserie sobre los hermanos Menéndez que cometieron parricidio ha reavivado la discusión, ya que muchos argumentan que estos jóvenes eran víctimas de abusos, lo que a su vez invita a cuestionar cómo se identifica a los psicópatas en nuestra sociedad.

El cine ha retratado a psicópatas como Hannibal Lecter y Jeffrey Dahmer como figuras intrigantes y complejas, a menudo destacando su inteligencia y carisma, lo que contribuye a una percepción distorsionada de la psicopatía. Estas representaciones tienden a simplificar la realidad, al centrar la atención en el dramatismo de sus crímenes, en lugar de explorar las profundidades de su psicología y sus efectos en las víctimas.

A partir de entrevistas con el psicólogo y docente de la UISEK, Roberto Sicard León, y con la Dra. Agustina Vinagre González, de la UNIR, hemos elaborado una lista de mitos y verdades sobre los psicópatas que ayudarán a desentrañar este complejo tema.

1. Mito: La psicopatía es un trastorno mental

Hannibal Lecter, asesino preso en la cinta ‘El silencio de los inocentes’. Foto: Pinterest

Verdad: No, la psicopatía no se considera un trastorno mental en los manuales de diagnóstico. Aunque puede asociarse al Trastorno Antisocial de la Personalidad, presenta diferencias significativas y no es una enfermedad mental en sí misma. La confusión conceptual es común, ya que la psicopatía no aparece en ningún diagnóstico manual y, aunque se suele identificar con el Trastorno Antisocial, tiene características diferenciales.

2. Mito: Sufren emocionalmente

Verdad: No, los psicópatas no experimentan el sufrimiento emocional como lo hace la mayoría de las personas. Tienden a simular emociones para manipular a los demás, lo que puede dar la falsa impresión de que son víctimas de sus propias acciones. Como señala Sicard León, “el observador convencional puede pensar que el psicópata sufre, justificando así su conducta, sin darse cuenta de que en realidad simulan emociones para obtener beneficios”.

3. Mito: Se hereda genéticamente

Norman Bates, asesino de las películas ‘Psicosis’. Foto: Pinterest

Verdad: No del todo, la neurobiología y la interacción con el entorno son más relevantes que la genética en la formación de la personalidad psicopática. Factores como la falta de estímulos emocionales positivos en la infancia y la exposición a la violencia pueden activar marcadores hereditarios relacionados con la psicopatía. Dice Vinagre González que las alteraciones neurobiológicas, especialmente en el lóbulo prefrontal, son más significativas en este contexto.

4. Mito: Pueden cambiar su comportamiento

Verdad: Rara vez, los psicópatas modifican su conducta y comenzarán manipulando a los demás para alcanzar sus objetivos. Vinagre González advierte que “no hay posibilidad de que una persona con rasgos psicopáticos cambie su forma de actuar, ya que consideran que su egocentrismo es una virtud”.

5. Mito: Son inteligentes

Fulanito de tal, asesino de la cinta Seven. Foto: Pinterest

Verdad: Sí, los psicópatas suelen poseer un buen nivel intelectual, lo que les permite planificar sus actos meticulosamente. Sicard León destaca que esta habilidad les ayuda a no resultar inimputables en procesos legales, ya que comprenden sus acciones. Es decir, tienen la capacidad de entender lo que hacen y, por lo tanto, pueden ser consideradas culpables.

6. Mito: Son líderes positivos y carismáticos

Verdad: Sí, pero, aunque pueden parecer carismáticos, su liderazgo es destructivo y busca controlar a otros. Sicard León señala que “la psicopatía es un rasgo común en líderes corruptos, que buscan dominar a través del miedo”.

7. Mito: Sienten empatía en alguna medida

Patrick Bateman, asesino de la película ‘American psyco’. Foto: Pinterest

Verdad: Carecen de empatía genuina y solo imitan emociones para manipular. Según Vinagre González, su frialdad emocional y ausencia de culpa son características definitorias.

8. Mito: Solo se identifica en hombres

Alex Forrest, asesina en la cinta ‘Atracción fatal’. Foto: Pinterest

Verdad: No, la psicopatía no es exclusiva de los hombres; aunque su prevalencia es mayor en ellos, las mujeres también pueden presentar rasgos psicopáticos.

Estudios como los de Dolan y Fullam (2006) y Williams y Paulhus (2004) sugieren que las mujeres tienden a manifestar manipulación social en lugar de agresión directa, lo que puede dificultar su identificación.

Además, investigaciones como las de Lilienfeld y Andrews (1996) destacan un sesgo de género en las herramientas de evaluación que puede subestimar la psicopatía en mujeres.

¿Es posible identificar a una persona psicópata en nuestro entorno?

Aunque es posible identificar a personas psicópatas, pueden engañar y confundir debido a su encanto superficial y habilidades manipuladoras. Se requiere una observación detallada y sin prejuicios ideológicos para identificar a un psicópata.

Dice Vinagre González que “las personas con rasgos psicopáticos pueden engañar o confundir en un primer momento. A menudo, presentan un encanto superficial y una imagen atractiva para los demás, impulsados por su naturaleza manipuladora.

Sin embargo, esta fachada positiva es efímera; a medida que se profundiza en el conocimiento de la persona, la verdadera naturaleza tiende a revelarse con el tiempo. Por su parte, Sicard León enfatiza que es posible identificar a estos individuos mediante una observación atenta y sin prejuicios ideológicos.