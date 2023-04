Familias en EE.UU. recaudan fondos para sobrevivientes del deslave en Alausí

Personal de rescate continúa en la zona cero, donde se registró el deslizamiento en Alausí. Foto: Cortesía Twitter Policía Nacional

Redacción Elcomercio.com

Las familias de los afectados y fallecidos del deslizamiento de Alausí que viven en Estados Unidos han organizado la recaudación de fondos.

Al menos ocho casos han sido contabilizados por el personal de la plataforma de recaudación GoFundMe.

Según el último reporte emitido el viernes 7 de abril de 2023 son 32 personas fallecidas por el gran deslizamiento de tierra que cayó sobre cinco barrios y dos comunas en el cantón Alausí y que ha dejado a 850 personas damnificadas.

El personal de rescate continúa en la zona así como las personas encargadas del monitoreo del talud y los encargados en la propuesta de una vía alterna.

Familias en EE.UU. recauden fondos

La plataforma GoFundMe ha detallado que hay varias familias en Estados Unidos recaudando fondos para enviar a Ecuador. Algunos lo hacen para ayudar a sus sobrinos, tíos, padres, quienes se quedaron sin hogar. Otros lo hacen, porque desean brindar un apoyo a sus vecinos y conocidos.

A continuación les presentamos las ocho campañas :

Family Missing in Alausi, Ecuador (Stamford, CT)https://gf.me/v/c/67by/family-missing-in-alausi-ecuador Una peluquería en Connecticut ha organizado un GoFundMe para ayudar a la familia de su empleada, Alicia Ochoa. Ella perdió a su hermano y cinco de sus familiares en el alud. Dos hijos del hermano de Alicia no estaban en casa cuando sucedió la tragedia y ahora no tienen familia que los cuide; Alicia es la única que puede ayudarlos. Su sobrina de 13 años y su sobrino de 17 han perdido a sus padres, hermanos, casa y todas sus pertenencias.

Please Help The Ortega Family (Uxbridge, MA)https://gf.me/v/c/67by/help-raise-funds-for-a-tremendous-tragedy Amigos y colegas de Angel y Juan Ortega quien trabajan en Rigali Roofing and Exteriors están ayudándolos en estos momentos difíciles. La familia Ortega perdió siete seres queridos de su familia incluyendo un menor de edad en este trágico evento. La familia debe cubrir los gastos fúnebres y reconstruir sus vidas luego de la tragedia.



Alausi - Landslide Yánez Paez Family (Glendale, CA)https://gf.me/v/c/67by/alausi-landslide-yanez-paez-family Santiago Serrano Yanez perdió a 3 miembros de su familia en la tragedia. Esa noche, seis personas estaban en la casa de su tío. La casa quedó completamente enterrada y cuatro dias después, los cuerpos fueron encontrados. Su primo Gustavo perdió a sus padres Edwin y Fabio, su hermano Edwin V., su tía Violeta y su tío Bernardo. Santiago está recaudando fondos para ayudar a Gustavo a reconstruir su vida después de esta tragedia ya que también perdió su hogar.

Migrantes desean ayudar a sus vecinos



The Community of Alausi Affected by the Landslide (Jamaica, NY)https://gf.me/v/c/67by/the-community-of-alausi-affected-by-the-landslide Barbara Sanchez se crió en Alausí y su familia aún vive ahí. Ella está recaudando fondos para ayudar a las personas afectadas. Ella ha reunido un grupo de amigos en Ecuador quienes están listos para llevar ayuda directa a las manos de los damnificados. Los fondos se usarán para comprar alimentos, agua y otros productos esenciales.

Help Survivors of Landslide in Alausi Ecuador (Elizabeth, NJ)https://gf.me/v/c/67by/help-the-survivors-of-alausi-ecuador-landslide Jessenia Gallegos creó un GoFundMe para ayudar a los residentes del pueblo de sus padres. Jessenia tiene dos tíos que se quedaron atrás ayudando a las personas que quedaron sin hogar y les están proveyendo refugio en su hostal en Alausi y se unen a las personas valientes que están voluntariado. Jessenia dice que como hija de inmigrantes de Alausi, ha creado este GoFundMe para ayudar a proveer necesidades básicas como agua, alimentos y cobijas para las personas afectadas.



Todos Por Alausi. (Chicago, IL)https://gf.me/v/c/67by/Todos-por-alausiDario Puma está recaudando fondos para ayudar a las personas afectadas de su natal pueblo de al lado así. El dice, "Vengo de un pueblo pequeño que ahora está pasando por una emergencia y necesita de nuestra ayuda. Los fondos serán para alimentación para quienes los necesitan en el pueblo ahora."



Families from Alausi Ecuador Affected by Landslide (Stamford, CT) https://gf.me/v/c/67by/people-from-alausi-ecuador-affected-by-landslideEmily Hernandez está recaudando fondos para comprar y donar víveres y productos de primera necesidad que serán entregados a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME Quito).



Reconstruir Alausi (Albany, NY)https://gf.me/v/c/67by/reconstruir-alausi Jahaira Quinde es hija de padres inmigrantes ecuatorianos y Alausí es un lugar especial para ella. Jahair está recaudando fondos para ayudar a las personas afectadas.

Visita nuestros portales: