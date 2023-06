Cherneka Johnson publica video de body painting para su Onlyfans, luego del combate

Cherneka Johnson tuvo su segunda derrota desde que comenzó su vida profesional en 2016. Foto: Cortesía

Ximena Tapia M.

La boxeadora Chernekan Johnson quien fue derrota el pasado sábado ante su rival Eliie Scotney, continúa compartiendo contenido para sus redes sociales.

Durante el fin de semana captó la atención de miles de fanáticos de este deporte así como de la prensa internacional cuando lució un body painting durante la sesión del pesaje con su objetivo de informar que se sumará a Onlyfans.

Aunque en el ring perdió el título de campeona mundial, es la segunda derrota que ha tenido desde que inicio su vida profesional en el año 2016.

Al pesaje llegó en topless, con ninguna prenda en el pecho y en su lugar, apareció con body painting para promocionar su cuenta de Only Fans.

Ahora ella publicó el tras cámaras de lo que fue su jornada del pintado corporal, con varias profesionales y un videografo que captó ese momento.

Johnson lamentó su derrota

En otros video compartido en sus redes sociales, la nuevazelandesa declaró no fue el resultado que esperaba pero que continuará con su deporte.

"Sobre su nuevo emprendimiento en la plataforma para adultos: No es el resultado que queríamos, pero ¡qué experiencia! No hay excusas, bien hecho Elly. No es el final, definitivamente volveré" escribió en su publicación.

¿Cuál es el récord de Cherneka Johnson?

Cherneka Johnson no tuvo éxito arriba del ring en su combate contra Ellie Scotney, quien fue muy superior desde el primer round de la pelea de box.

La hegemonía de la británica fue tanta, que le realizó un corte en las cejas a 'Sugar Neekz', a la que derrotó por decisión unánime con tarjetas de 98-92, 98-92 y 97-93.

