Central, de Perú, elegido como mejor restaurante del mundo

Central, ubicado en Lima (Perú), ha sido reconocido como el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. El proyecto creado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León escaló a la primera posición del listado en la edición del 2023. El denominado “santuario de la cocina peruana” también ocupa el primer lugar de la lista de América Latina de 2022. Un título que ya ostentó entre 2014 y 2016.

En un entorno conocido por sus excelentes propuestas gastronómicas, como es Perú, el restaurante de Martínez y León destaca por su constante innovación y una exhaustiva exploración de ingredientes locales. A la par de Central, para alimentar las creaciones culinarias que llegan hasta las mesas de los comensales, está Mater Iniciativa. Este es el brazo investigativo y de desarrollo del restaurante.

El objetivo de Mater Iniciativa, dirigido por Malena Martínez (hermana del chef), es buscar productos nuevos y desconocidos en los diferentes ecosistemas de Perú. Los resultados de esta iniciativa se traducen en reconocimientos como el que acaba de recibir.

Aunque no es algo nuevo para el equipo de Central. Vienen de estar siete años consecutivos en los primeros 10 lugares de la lista. Asimismo, en 2019 fueron premiados como Mejor Restaurante Sostenible del Mundo (igual por The 50 Best). Con el primer puesto en el ranking 2023, toma el relevo a Geranium, de Dinamarca, que pasa a formar parte del selecto grupo Best of the Best.

Una charla con Pía León

El ocho de mayo pasado, Pía León conversó con EL COMERCIO sobre su trabajo. en Central y en Kjolle, dos de los restaurantes que tiene con Virgilio Martínez en Lima.

Otros reconocimientos del ranking

En el segundo lugar del famoso listado se ubica el resturante Disfrutar, ubicado en Barcelona (España). A la cabeza de esta propuesta gastronómica, entre las más creativas y vanguardistas del mundo, están Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas. Le sigue, en el tercer lugar, Diverxo el resturante en Madrid (España) del singular chef Dabiz Muñoz.

En el top 10 de este ranking, promovido y organizado por el grupo británico William Reed, hay en total 3 resturantes latinoamericanos. Además de Central, están Maido (puesto 6) de Perú y del chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura y Quitonil (puesto 9) del cocinero mexicano Jorge Vallejo.

Asimismo, se registraron 12 nuevos ingresos al listado de los puestos 1-50. Entre ellos destacan Kjolle, localizado en Lima, y comandado por Pía León (también de Central) y Rosetta, el restaurante que Elena Reygadas levantó en una antigua mansión en un barrio popular de Ciudad de México. La chef mexicana fue nombrada como Mejor chef femenina de 2023 en esta ceremonia, aunque el anuncio se había hecho meses antes.

