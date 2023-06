Chef ecuatoriana es reconocida como la mejor pastelera del mundo

El trabajo de Pía Salazar en pastelería está marcado por la experimentación y la innovación con vegetales, hortalizas y hongos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Gabriela Balarezo (I)

Una chef ecuatoriana ha sido reconocida como la mejor pastelera del mundo. Se trata de Pía Salazar, del restaurante Nuema, ubicado en Quito. El anuncio se dio en el marco de la ceremonia organizada por de World’s 50 Best Restaurantes para develar el listado global de los 50 mejores restaurantes.

Salazar ya había sido premiada anteriormente en la edición latinoamericana del prestigioso listado gastronómico. En esa ocasión fue también nombrada mejor chef pastelera de la región.

LIVE NOW: Pía Salazar wins The World's Best Pastry Chef Award 2023, sponsored by Sosa! #Worlds50Best #sosaingredients pic.twitter.com/qPVoMAlvcv — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 20, 2023

No es el primer reconocimiento que recibe el restaurante que comanda Salazar (junto a su esposo, el también chef Alejandro Chamorro), considerado el mejor del país. A inicios de junio cuando desde la organización de The 50 Best divulgaron la lista de los puestos 51-100, se conoció que Nuema alcanzó la posición 79. Mientras que en el listado de América Latina ocupa el puesto 24.

La chef viajó, junto a Chamorro, el jueves pasado a Valencia (España) para participar en las actividades previas de la gala de premiación. En la presentación del premio que recibió Salazar destacan que ella ha demostrado que el arte de la pastelería y de elaborar postres no se limita a los ingredientes dulces porque incorpora a sus platillos vegetales, hierbas y especias locales.

