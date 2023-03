Thalía recibiría USD 100 millones si se divorcia de Tommy Mottola

Thalía debería recibir USD 100 millones en concepto de manutención. Foto: Instagram @thalia

Redacción Elcomercio.com

Todo parece indicar que Thalía y Tommy Mottola están concretando un divorcio secreto. Debido a que los hijos de la pareja Matthew y Sabrina son menores de edad, la cantante debería recibir USD 100 millones de dólares en concepto de herencia y manutención.

Manutención

Sin embargo, de acuerdo con el portal El Universal, hasta el momento no hay información oficial ni confirmada. Sabrina y Matthew son los hijos del matrimonio, y son menores de edad. Es por eso que el empresario debe todavía asegurar una suma de dinero en concepto por la manutención de ellos.

Fortuna de Tommy Mottola

La fortuna del empresario asciende a unos USD 200 millones. Eso debería dividirse entre los hijos que tuvo en su anterior matrimonio y entre los que tiene con la actriz mexicana.

Divorcio en secreto

De acuerdo con el Chisme No Like la pareja ya está en proceso de divorcio. Estarían atravesando instancias legales. Por ello, no se ha hecho pública la noticia sobre su separación.

Visita nuestros portales: