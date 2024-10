Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires. Su trágico deceso provocó una ola de homenajes a nivel mundial.

En Ecuador, sus fans también lloran su partida.

Más noticias:

Conmovedor memorial en Londres

Cuatro días después de su muerte, miles de fanáticos se congregaron en diversas ciudades para rendir tributo a su vida y carrera.

En Londres, más de 1 000 personas se reunieron cerca de la estatua de Peter Pan en Hyde Park. Allí, dejaron flores, cartas y globos, creando un conmovedor memorial que reflejaba el impacto que tuvo Payne en sus vidas.

Los asistentes entonaron canciones icónicas de One Direction como Story of My Life y That’s What Makes You Beautiful, mientras compartían recuerdos y emociones bajo la lluvia.

Liam Payne recibe sentido tributo en Nueva York

Homenajes similares se realizaron en ciudades como Nueva York, Estocolmo y París, donde los admiradores también se reunieron para recordar al cantante.

El trágico fallecimiento de Payne, relacionado con el abuso de sustancias, dejó a su familia y amigos devastados.

Su novia, Kate Cassidy, y la madre de su hijo, Cheryl Cole, compartieron emotivos mensajes en redes sociales, lamentando su pérdida.

Fans de Liam Payne en Ecuador se unen a los tributos mundiales

Los fans de Liam Payne en Ecuador se unieron a los homenajes globales tras su trágica muerte el 16 de octubre en Buenos Aires.

En Quito, admiradores organizaron un emotivo encuentro en el Parque La Carolina, donde colocaron flores, cartas y globos en honor al exintegrante de One Direction.

Además de los homenajes presenciales, muchos fans ecuatorianos también se conectaron a través de redes sociales, compartiendo mensajes de condolencias y recuerdos.