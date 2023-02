Miley Cyrus se pronunció con su frase de "Yo me puedo amar mejor" en este San Valentín. Foto: tomado de Instagram Miley Cyrus

Carolina Vasco

Así celebraron San Valentín estos famosos. Las celebridades también festejaron el Día del Amor y la Amistad. Algunas lo hicieron con sus respectivas parejas, mientras que otras celebraron con amigos. Difundieron sus festejos por las diferentes redes sociales. Instagram fue una de las preferidas.

Miley Cyrus

Miley Cyrus, autora de la canción Flowers, que se convirtió en himno emitió un mensaje. En Instagram publicó una foto con un traje negro de cuero con la frase; "Puedo amarme mejor. Feliz Día de San Valentín". Eso, en referencia a la importancia del amor propio, tal como lo indica en su canción.

Thalía

La cantante mexicana sorprendió a sus seguidores con su publicación. En Instagram subió un video en el que aparece ella, solo, sosteniendo un ramo de flores. De fondo sonaba la tan popular canción de Miley Cyrus Flowers. El ramo llevaba una tarjeta con la frase: "De mí para mí". También añadió un comentario: "Puedo comprar flores por mi misma, Feliz Día de San Valentín bellezas".

Pink

La compositora y cantante norteamericana Pink, en su cuenta de instagram, publicó un video de su niñez junto a su padre. "A veces el amor nos deja demasiado pronto. En el día de San Valentín, aprecio el amor que tengo, que puedo tocar y el amor que tengo en mi corazón por aquellos que han ido a la próxima aventura. Esta es para ti papi".

Britney Spears

La controversial artista suele generar siempre polémica en redes sociales. Sin embargo, el día de San Valentín solamente publicó la animación de un oso junto a un pollo con corazones. Esto lo acompañó con un posteo. "Pensé que esto era adorable... Feliz San Valentín. ¿Ya comieron su chocolate?

Eugenio Derbez

El comediante y actor mexicano también celebró el Día del Amor y de la Amistad. En su perfil publicó un video junto a su esposa Alessandra Rosaldo. "Mi eterno 14 de febrero". Esas fueron las palabras que le dedicó al amor de su vida.

Victoria Beckham

La ex Spice Girl escribió en su cuenta un post romántico. "26 años y todavía mi Valentín, te amo mucho". Esta publicación la acompañó con dos fotos junto a su amado David Beckham.

William Levy

El modelo y actor también emitió una publicación para celebrar ese día. Su mensaje fue directo para todos sus seguidores. "Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran".

Luisana Lopilato

La actriz argentina Luisana Lopilato también publicó un video junto a su esposo Michael Bublé. Varias imágenes acompañaron a esta publicación. Algunas de ellas caminando los dos juntos, abrazados y dándose un beso. "Feliz San Valentín", fueron las palabras que le dedicó a su amado.

Daniela Aedo

La recordada actriz que intrepretó a Dulce María en la telenovela 'Carita de Ángel' publicó el siguiente mensaje: "Les deseo un feliz San Valentín desde la cabina de doblaje". Y en otro video posó junto al que sería su novio.

Visita nuestros portales: