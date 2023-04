Thalía graba junto a David Summers versión de 'Devuélveme a mi chica' con un polémico cambio en la letra

El español David Summers colaboró con Thalía para la versión de 'Devuélveme a mi chica'. Foto: Captura de video

Redacción Guayaquil

La cantante mexicana Thalía presentó su nueva producción, llamada 'Thalía's Mixtape'. Se trata de un álbum en el que tiene colaboraciones con distintos artistas, entre ellos el español David Summers, la inconfundible voz de Los Hombres G. Con él versionó el clásico 'Devuélveme a mi chica', con un importante cambio en la letra que ha generado reacciones encontradas.

Todos han cantado o al menos conocen la letra "por el parque los veo pasar, cuando se besan lo paso fatal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica". Pero en esta colaboración Thalía-Summers, la artista convenció al vocalista ibérico de omitir la palabra "marica".

En su cuenta de Instagram, la mexicana cuenta que "¡Empezamos este viaje con #DevuélvemeAMiChica junto a mi querido amigo @davidsummersoficial!". Y en una entrevista con el diario El Mundo, la mexicana contó los motivos de este cambio y cómo convención a Summers de hacerlo.

"Ha habido tragedias por cierto uso de palabras"

Inicialmente dijo que es un honor cantar con Summers. "Aun no me lo puedo creer. Cada vez que me llega un mensaje de él es como '¡me está escribiendo mi primer crush!'", afirma la cantante al medio español.

Sobre la canción, señala al medio español que "yo quería que él (Summers) pudiera expandir sus horizontes. Le dije 'este es un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal… Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta'. Y él, con una generosidad, me dijo 'mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte'".

Por eso, en el video que ya se encuentra en el canal de YouTube de la cantante mexicana, y que supera las 252 000 reproducciones, se puede escuchar la versión sin la palabra "marica".

Este cambio tiene defensores, que aprueban y aplauden la intención de Thalía. Pero también existen detractores, quienes consideran que se trata de una censura. Por ello, Los Hombres G publicaron en sus redes sociales oficiales: "Ojo! La canción sigue siendo la original no os confundáis por favor. La canción original de @hombresgoficial se mantiene y se mantendrá siempre, la seguiremos cantando a todo pulmón en cada concierto. Esta es sólo una colaboración de David con Thalia para su proyecto".

