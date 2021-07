Redacción Elcomercio.com

Pese a que una persona puede estar vacunada con una o dos dosis contra el covid-19, esto no garantiza que no pueda infectarse con la enfermedad respiratoria.

“Las vacunas son muy eficaces frente a enfermedad grave, pero no son infalibles”, dice el infectólogo español Alfredo Corell, quien después de haber recibido las dos dosis de Pfizer y haber esperado por 30 días para que la vacune genere los anticuerpos dio positivo a covid-19.

En una entrevista para el medio Cadena Ser el 19 de julio del 2021, el experto explicó que en datos recogidos en Reino Unido se muestra que quienes ya han sido inmunizados y se contagian de coronavirus presentan síntomas diferentes a quienes se infectan de covid-19 pero no han sido vacunados.

“La fiebre ya no era el síntoma más permanente, la pérdida del gusto y del olfato tampoco, y en cambio aparecían como síntomas muy frecuentes en personas con vacuna la rinorrea, es decir, moquear, el dolor de garganta o la tos seca y el dolor de cabeza“, dijo Corell.

Estos síntomas, según el galeno, podrían confundirse con una gripe o una alergia, tal y como le sucedió a él, y por ello exhortó a “maximizar” los cuidados.

“El cambio de síntomas nos puede hacer levantar las alarmas y no darles importancia, y la gente que está vacunada puede pensar que nunca más estará en contacto con el virus. Pero hay que maximizar las precauciones todavía”.

A su criterio existen tres factores que pueden provocar que un inmunizado se contagie: si la defensas no han respondido bien a la vacuna; si después de meses la eficacia de la vacuna ha perdido efectividad, algo que puede ocurrir “en personas con un sistema inmune delicado“; y en personas con factores de riesgo tales como diabetes, obesidad o asma, por ejemplo.

No obstante, el experto recordó que pese a que una persona vacunada puede contagiarse, la inoculación previene que el paciente no desarrolle una enfermedad grave y por tanto no tenga que ser hospitalizado.