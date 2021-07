‘No vacunarme contra el coronavirus fue el mayor error de mi vida’

Redacción Elcomercio.com

“Me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante“, dice Faisal Bashir, un hombre inglés de 54 años en buen estado físico, de acuerdo a la BBC News.

El número de pacientes que reciben tratamiento por covid-19 en los hospitales de Reino Unido está aumentando de manera drástica. Alrededor de la mitad de ellos optó por no vacunarse contra el virus, decisión que ahora lamentan como en el caso de Bashir.

“Iba al gimnasio, montaba en bicicleta, caminaba y corría. Como estaba fuerte y saludable pensé que no la necesitaba la vacuna. Además, si al final resultaba que no era seguro, no habría corrido ningún riesgo”, expresa el hombre.

“Pero la verdad es que no pude evitar el virus. Lo agarré, no sé cómo ni dónde”, agrega.

Bashir fue dado de alta el pasado miércoles 14 de julio del 2021, luego de pasar internado una semana en el hospital Bradford Royal Infirmary, recibiendo oxígeno. “Lo que experimenté en el hospital, la atención y el profesionalismo, me humilló”, admite.

El hospital Bradford Royal Infirmary en el centro de Reino Unido está viendo una cuarta ola de pacientes con covid-19, la mitad de ellos sin vacunar. Foto: Getty Images

Según Bashir, “la gente está llenando los hospitales porque toma riesgos y esto está mal”, reflexiona. “Me siento terrible. Me siento tan mal que espero que hablar ayude a otros a evitar esto”, añade el hombre que ahora quiere alentar a otras personas a que no cometan la misma equivocación, según la BBC.

Faisal Bashir admite haber sido influenciado por las redes sociales y por las noticias falsas que circulan acerca del riesgo para la salud de las vacunas anticovid-19.