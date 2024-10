La doctora Gowri Reddy Rocco, experta en longevidad y fundadora de Optimum Wellness and Longevity Inc., destaca un cambio crucial para mejorar la calidad de vida y evitar ciertas afecciones; todo relacionado con el consumo de un alimento en particular. Según la especialista, a decir de Infobae, la alimentación juega un papel fundamental en nuestra expectativa de vida.

Alimento que no favorece la longevidad

Reddy Rocco enfatiza que, si se busca mejorar la salud a los 50 años, es esencial eliminar el azúcar de la dieta diaria. “La ingesta excesiva de azúcar es uno de los peores hábitos para lograr la longevidad, ya que causa altos niveles de inflamación que deprimen nuestra salud integral”, afirma la doctora, citada por Infobae.

Dietas ultraprocesadas

Además, siguiendo con la misma fuente, la experta indica que las dietas ricas en azúcar suelen basarse en alimentos ultraprocesados. Este tipo de alimentación puede deteriorar tanto el tiempo como la calidad de vida.

Hábitos saludables

Incorporar hábitos alimenticios saludables puede marcar la diferencia. Optar por una dieta equilibrada y rica en nutrientes favorece la salud a largo plazo. Al realizar cambios en la alimentación, las personas pueden aumentar su calidad de vida y, potencialmente, prolongar su existencia.

Impacto del consumo de azúcar

Cuidar la salud desde una edad temprana es crucial. Eliminar el azúcar, o por lo menos baja su ingesta, es un paso significativo hacia una vida más larga y saludable.

De acuerdo con La Nación, bajar el consumo de azúcar tiene un impacto significativo en la salud. Este cambio puede aumentar la expectativa de vida hasta 10 años. Los alimentos ricos en azúcar suelen tener un valor nutricional bajo. Además, contribuyen a la inflamación en el cuerpo, un problema que a menudo pasa desapercibido pero puede desencadenar enfermedades graves.

Inflamación crónica

La inflamación crónica es peligrosa, según se informa en La Nación. No solo debilita el organismo, sino que también prepara el terreno para el desarrollo de múltiples trastornos. Cuando el cuerpo está constantemente en un estado de inflamación, el sistema inmunológico comienza a atacar sus propios tejidos. Este proceso deteriora funciones fisiológicas esenciales y puede llevar a enfermedades severas como cáncer, cardiopatías y trastornos autoinmunes.

Prevención de enfermedades

Reducir la ingesta de azúcar mejora la calidad de vida y es crucial para prevenir estas afecciones debilitantes. Siguiendo con La Nación, la doctora Gowri Reddy Rocco destacó que, aunque muchos creen que los cambios en la dieta a los 50 años son insignificantes, esto no es cierto. “El cuerpo tiene una capacidad asombrosa de sanar y regenerarse. Reducir el azúcar puede mejorar nuestra salud y procurar la longevidad”, explicó.

Planificación saludable

Planificar con anticipación es fundamental. Tener alternativas saludables a mano puede satisfacer los antojos sin comprometer la salud. Si se sabe que se tendrá ganas de algo dulce después de la cena, es útil contar con opciones saludables en la heladera. Además, es recomendable establecer metas realistas. Si eliminar por completo el azúcar resulta abrumador, se puede comenzar a reducir su consumo de manera gradual. Este enfoque hace que el cambio sea más manejable y sostenible a largo plazo.