Esta es la historia de la familia Terán

Trayectoria musical que forjó la familia Terán. Hace poco menos de 80 años, René Federico Terán Rivadeneira y Mercedes Augusta Guerra Garzón fueron quienes construyeron esta familia musical.

1950 y 1960

Mercedes Augusta fue la ganadora del concurso Libertad Lamarque, promovido por Radio Quito. 'La Michita', como le decían, era el deleite de aquellos encuentros musicales.

Los Hermanos Diablo

El primer cuarteto familiar lo integraron los hijos de Mercedes Augusta y René Federico. Fausto, Fernando, Ricardo y Miguel se llamarían Los Hermanos Diablo.

Se trató de una gran propuesta de creación y canto popular en distintos formatos. Sin embargo, la temprana y sensible partida de Ricardo fue irrecuperable.

Este cuarteto grabó dos sencillos. Juan Carlos, adolescente aún, emergió como solista. Fausto y Fernando dejaron la agrupación.

Ana Julia, Felipe y Francisco pasaron a integrar Los Hermanos Diablo. Pasaron de trío a sexteto. Obtuvieron el éxito debido al single titulado Un beso nada más.

En los años 80, Miguel dejó el grupo, y, en formato de quinteto, Los Hermanos Diablo representaron al país en la final

internacional del Festival OTI de la canción, México, 1981, con el tema América, autoría de Juan Carlos.

Finales de los años 80

Felipe y Pancho, junto Jay Byron y otros músicos, montaron el espectáculo 'Lo mejor de Charly García en concierto'. Tuvieron enorme aceptación del público. Luego conformaron la icónica banda de pop rock Contravía.

Pancho Terán

Paralelamente, a su participación en Contravía, comenzó a proyectarse como cantautor.

Participó como actor protagónico en la teleserie 'Lola Calamidades' y en el largometraje 'Amor en tiempos de guerra'.

Su producción discográfica y de videos de soporte para sus álbumes 'Tu lugar', 'El planeta de las rosas' y '2190 días' es muy importante. Recibió gran aceptación de su público en todo el país.

Ana Julia y Cristina Terán

Ana Julia y Cristina, la menor de los Terán, mostró su gran talento actoral y musical en producciones como La ópera de los tres centavos y El bolero de Plomazo y Plumón.

Ana Julia junto a su esposo, Mauricio Jaramillo, fundaron la productora Milenio Audio Digital.

Los Teranes

Como parte de una propuesta artística surgió la idea de que 36 miembros de la misma familia formen un musical. Fue así que interpretaron 'Jesucristo Superstar'. Gracias a ese proyecto se adjudicaron un récord Guinness.

Los festejos se cumplieron ayer 7 de marzo de 2023, en el Teatro San Gabriel. El reconocimiento fue en la categoría de 'The Most Family Members in a Musical'. En español, 'El mayor número de miembros familiares en un musical'.

