Banda ecuatoriana rinde tributo a The Police este jueves 2 de marzo de 2023

Banda de jóvenes rinde tributo a la banda inglesa The Police en el Teatro San Gabriel. Foto: cortesía

Carolina Vasco. Redactora ()

Banda ecuatoriana rinde tributo a The Police con 'Walking On The Moon'. El encuentro será hoy, en el Teatro San Gabriel, a las 20:30. Las entradas se las puede comprar hoy en la boletería del teatro, antes del espectáculo.

A inicios de este año, la productora de audio Coda Shows formada por Felipe Terán junto a sus hijos Mateo y Joaquín decidió rendir tributo The Police.

Fue así que cuatro jóvenes con proyectos musicales independientes intrepretarán éxitos del popular grupo musical de rock inglés. Mateo Terán, vocalista; Mauro Samaniego, guitarra; Joaquín Terán, batería, y Diego Carvajal en el bajo.

"La banda se formó para este concierto específicamente, no somos una banda fija. Cada uno de nosotros tiene sus propios proyectos o grupos musicales", comenta Mateo Terán, quien interpretará a Sting.

Repertorio

Este grupo interpretará los mejores éxitos de The Police y algunas canciones del compositor principal Sting. De acuerdo con Terán, el repertorio será de 18 canciones. El show durará más de una hora y media. Los asistentes podrán disfrutar de famosas canciones como Roxann, Message in a Bottle, Every Breath You Take.

Un show con sorpresas

La presentación se dará en el Teatro San Gabriel y habrá un juego entre la infraestructura, las luces y una pantalla gigante. Además, habrán invitados especiales aparte de la banda. Ellos se unirán al interpretar canciones específicas.

Homenaje a The Police

El tributo se denomina 'Walking On The Moon', justamente, en honor a una de sus canciones. La idea es que "a través de la música es posible flotar en la luna", indica Mateo Terán.

Esta es una banda que ha influenciado en la música a estos cuatro jóvenes, debido a su trayectoria y a su estilo de rock marcado por los géneros de punk, pop, reggae y jazz.

Próximas presentaciones

La idea a futuro es armar una nueva banda de músicos. Esto, junto a otros talentos con gran trayectoria e interpretar las melodías de artistas como Michael Jackson o de la banda británica de rock Fleetwood Mac.

