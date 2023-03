Karol G quiere evolucionar en otras facetas musicales. Foto: Instagram: @karolg

Redacción Entretenimiento

Karol G se retira temporalmente de los escenarios para estudiar música. Tremenda sorpresa causó la cantante colombiana al socializar dicha información.

La decisión la toma inmediatamente después de presentar su disco 'Mañana será Bonito', con el que rompió récord. El álbum sumó 32 millones de reproducciones en Spotify. Ninguna otra artista latina había logrado dicho número en su debut.

"Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños definitivamente el Mañana fue Muy bonito… Récord de un Álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music Lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube … Wow!!!", escribió en su cuenta personal de Instagram.

Su cuarto álbum cuenta con colaboraciones de Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

¿Por qué se retira?

En una entrevista con el locutor Jessie Cervantes, del programa Ponte Exa, Karol G afirmó que: "Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un 'break' para poder estudiar y poder evolucionar en otros aspectos

Salir en Viña fue algo que me lo disfruté demasiado". La 'Bichota', precisamente, fue la gran atracción de unos de los eventos musicales más importantes del continente.

¿Qué estudiará?

A esa pregunta la colombiana respondió: "Quiero estudiar música. Para mí hacer música dentro del tour, que en realidad fueron tres muy pegaditos, me empujó tanto a aprender a grabarme yo misma, a producir mucho más y desarrollarme en tanto aspectos que lo hacían conmigo y descubrí un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar. Creo que, si no hago una pausa y no estudio, no podría mostrarle cosas mejores a mi público".

