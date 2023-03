Shakira es criticada por su acento español

Los fanáticos no esperaron para criticar el acento de Shakira en las redes sociales. Foto: EFE

Shakira sigue metida en el ojo de la opinión pública luego de que se conociera el fin de su relación con Gerard Piqué en junio del 2022. Ahora la colombiana está siendo criticada por su acento español.

Todo comenzó luego de la publicación de la entrevista que Shakira le brindó al periodista y presentador mexicano, Enrique Acevedo, la noche del lunes 27 de febrero de 2023.

Durante la entrevista, Shakira dio algunas declaraciones sobre su separación con Piqué y el desahogo que ha encontrado en la música. También detalló el trabajo que hubo detrás de las últimas canciones que lanzó.

A pesar de esto, los fanáticos dejaron un momento a un lado las declaraciones de Shakira y prestaron atención a su acento, que está más apegado al español que al colombiano.

Las críticas no esperaron en las redes sociales, donde los fanáticos señalan que Shakira está tan enamorada de Piqué que incluso cambió su acento.

“Increíble el amor que Shakira le tiene a Piqué que hasta con acento español habla”, “Perdió el acento colombiano”, “Cambió todo por un hombre, hasta su acento. Chicas, nunca dejen de ser quienes son”, “Qué ridícula con ese acento españolete, ridícula, habla colombiano”, son algunos de los comentarios de las redes sociales.

Cabe resaltar que Shakira vive en España más de 12 años, que es el tiempo que tuvo su relación con Piqué. Actualmente tiene intenciones de cambiar su residencia a Miami.

Debido al tiempo que vive en España, es difícil que Shakira no haya adoptado el acento español.

Shakira padece el síndrome del impostor

Te Felicito, Monotonía, BZRP Mussic Sessions #53 y, su más reciente colaboración, TQG, fueron sencillos que dejaron al descubierto uno de los lados más sensibles, transparentes y honestos de Shakira. Sin embargo, pese a lo reveladores que resultaron sus versos, la artista no ha terminado con las confesiones aún.

En su más reciente entrevista con el periodista y presentador mexicano Enrique Acevedo, Shakira no solo reveló detalles inéditos de su estado emocional actual, sino que también sacó a la luz un síndrome que, según ella, la ha llevado a cuestionar sus talentos y habilidades.

“Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, confesó ante las cámaras.

