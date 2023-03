Caricatura de Shakira y Karol G desata indignación en sus fans

Karol G y Shakira en el video de su sencillo TGQ (Te Quedó Grande). Foto: Youtube

Karol G y Shakira volvieron a conquistar las plataformas digitales de la mano de su más reciente sencillo TGQ (Te Quedó Grande), una canción repleta de ritmo, versos que poco dejan a la imaginación y, aparentemente, indirectas para sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

A tan solo 30 minutos de ser lanzada, la canción ya registraba 700 000 visitas en YouTube y, 25 minutos después, el número superaba el 1 millón de vistas. Sin embargo, su éxito no paró allí. Cinco días después del estreno, sigue siendo tendencia mundial: actualmente, supera los 110 millones de vistas en la plataforma de videos y, como si fuera poco, su popularidad también trascendió a redes sociales.

Con mensajes de apoyo, memes y hasta caricaturas, los usuarios dejaron ver sus reacciones al explosivo tema, que hace parte del último álbum lanzado por la artista antioqueña, Mañana será bonito. Tanto los versos como la puesta en escena, ningún detalle pasó desapercibido entre los internautas que, en su mayoría, se mostraron a favor de la colaboración musical.

Indignación por caricatura de Shakira y Karol G

Si la letra de TQG dio mucho de qué hablar con la aparición de frases como “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía” y “Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”, el videoclip tampoco se quedó atrás: en el Karol G y Shakira se unen para protagonizar bailes cargados de ritmo, actitud y movimientos de cadera.

Una de las escenas más icónicas es, quizás, cuando las artistas se ponen de rodillas sobre el suelo arenoso y comienzan a lanzar pasos de baile al ritmo de la música, al tiempo que algunas llamas arden detrás. Aunque, para muchos, esta imagen se convirtió en un icono de empoderamiento femenino, para otros fue objeto de burla.

Tal es el caso de la artista identificada en redes como Soclacarmevila, quien decidió usar sus dotes artísticos para ilustrar esa imagen del metraje de una forma, para algunos, despectiva.

En la caricatura se logra observar tanto a Shakira como a Karol G posando ante las cámaras sobre el suelo arenoso, pero con algunos rasgos físicos distorsionados. El semblante de los rostros, por ejemplo, deja ver a las artistas aburridas, en vez de seguras, como se muestra en el videoclip original. Por otra parte, la contextura física también sufre modificaciones.

A la publicación la acompaña la descripción: “Saki vila y Tiquis G. (‘G’ de rodillas, que lleva toda la mañana quejándose). También he intentado simular la escena en la que la Shaki sale con el traje azul, pero me han salido michoacanes en zonas que no tienen ni nombre. Así que, aquí estamos, pelándonos las rodillas”.

La imagen generó revuelo en las redes sociales: por una parte, fue reposteado en las historias de Instagram de ‘Mamarazzis’, un podcast español dirigido por Laura Fa y Lorena Vázquez; mientras que por el otro causó indignación entre los usuarios, quienes se mostraron a favor de las colombianas.

“Tú debes ser amiga de Clara Chía”, “Claramente te pagaron por arruinar tu carrera como artista”, “Te carcome la envidia y te duele el éxito de otras mujeres” y “Claramente se te nota tu envidia. Colombiana es colombiana y la verdad con tu caricatura ni que te salpique el barro”, fueron solo algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

Ante la polémica generada, Soclacarmevila salió a pronunciarse al respecto. “Este dibujo no se ha hecho con la intención de reírse de nadie ni de criticar y, mucho menos, con ánimo de ofender. Solo es un personaje disfrazado de una persona que es noticia, nada más. Sin segundas lecturas y sin malas intenciones, como lo he hecho desde hace años y lo seguiré haciendo”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram hace algunas horas.

Aunque esta es la más reciente publicación de la artista contra Shakira, la realidad es que no es la primera vez que la retrata de esta manera. A mediados de febrero, también caricaturizó a la cantante mientras realizaba el reto ‘matar a mi ex’.

