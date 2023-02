Shakira asegura que Gerard Piqué rompió su sueño de familia

Shakira lanzó varias canciones tras la ruptura con Gerard Piqué. Foto: Instagram @shakira

Mucha expectativa generó el anuncio de la entrevista de la colombiana Shakira en la que iba a hablar de sus recientes temas musicales. La gran incógnita era si iba a hablar de su vida privada, es decir, de la relación de sus recientes éxitos con la separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Pues en esta entrevista, concedida al Canal de las Estrellas, y emitida a través de Nmas desde Barcelona, la colombiana tocó ese sensible tema de cómo la música le ha permitido sobrellevar la ruptura de su relación con el exfutbolista.

El sueño roto

En parte de la entrevista, concedida al periodista Enrique Acevedo, Shakira se sinceró: "Yo compraba la historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, una familia, yo tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con padre y madre bajo el mismo techo, no todos los sueños se cumplen", dijo la artista sin citar directamente a Piqué, pero refiriéndose a su sueño roto tras la ruptura.

Sin embargo, la colombiana habló de la catarsis que ha vivido a través de la música, de las letras de desamor, y cómo ha enfrentado el dolor gracias a sus hijos.

"La vida te compensa, y la vida lo hizo con mis dos hijos maravillosos que me llenan de amor… esa fabula de que una mujer necesita un hombre… he sido independiente emocionalmente. He logrado entenderlo desde otra perspectiva, me basto a mí misma, cuando una mujer enfrenta los embates de la vida, sale fortalecida, has aprendido a conocer tus debilidades y aceptar tu vulnerabilidad. Expresar eso que se siente, ese dolor. Ahora me siento completa, porque depende de mí misma, y tengo dos niños que dependen de mí", agregó.

Y para cerrar el tema, dejó claro que hay sueños que se rompen.

"Tengo que estar más fuerte que una leona. Debe ser una fortaleza como vivir un duelo, aceptarlo, tolerar la frustración, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo".

