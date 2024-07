La reciente gira de Karol G ha desatado una controversia significativa luego de que el periodista español Antonio Naranjo arremetiera contra la cantante paisa en su programa ‘En boca de todos’. Los fans de la artista colombiana no le perdonaron y ahora se intensifica el debate en redes sociales.

Más noticias

Karol G recibió un insulto que indignó a sus fans

Naranjo, conocido por sus opiniones controvertidas, descalificó a Karol G tras su histórica serie de conciertos en el Santiago Bernabéu.

Incluyó cuatro presentaciones consecutivas con 240 000 entradas vendidas bajo la gira ‘Mañana será bonito’.

En el programa, Naranjo expresó: “A mí me llevas a ver los ACDC a Sevilla, no a esta tanda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas […] Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu y los Rolling Stone no lo hacen, pues la humanidad merece extinguirse”.

Sus palabras generaron una ola de críticas en las redes sociales, donde los seguidores de Karol G lo acusaron de machista y despectivo.

El debate se intensificó cuando Patricia Cerezo, también presente en el programa, defendió a Karol G. “Reapareció ayer Amaia Montero y la verdad es que fue impresionante. Fue muy generosa Karol G y le dejó el escenario central para que Amaia cantara”.

Debate por insulto a Karol G en las redes sociales

Las redes sociales se inundaron de reacciones diversas: algunos usuarios apoyaron las críticas de Naranjo, mientras que otros condenaron sus comentarios y defendieron a Karol G.

“Se ha pasado este tipo”. “me gusta Antonio Naranjo, pero en este caso no comparto su opinión”, y “Totalmente de acuerdo con este señor” fueron algunas de las opiniones expresadas.

Mientras tanto, Karol G continúa cosechando éxitos. La cantante concluyó su tour con una transmisión en su canal de YouTube y se convirtió en la primera artista latina en llenar el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con 45 000 fanáticos.