Snoop Dogg ha vuelto a sorprender al mundo, esta vez no con su música, sino con su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El icónico rapero fue uno de los portadores de la antorcha olímpica, un honor reservado para figuras destacadas de diversas áreas.

La imagen de Snoop Dogg con la antorcha en Saint-Denis, un suburbio de París, ha dado la vuelta al mundo, lo que destaca no solo su influencia en la música, sino también su conexión con el deporte.

Snoop Dogg y la antorcha olímpica

El pasado 26 de julio de 2024, Snoop Dogg fue visto como parte del relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este evento marca un hito en la carrera del rapero, quien también tiene su lado deportivo. Según ABC News, Snoop Dogg fue uno de los últimos portadores de la antorcha antes de la ceremonia de apertura.

La participación del músico, responsable de éxitos como Drop It Like It’s Hot y The Next Episode, no es casualidad. El rapero ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por el deporte. En una entrevista con AP News, Snoop Dogg expresó su emoción por ser parte de este evento histórico y su deseo de ver a más jóvenes involucrarse en el deporte.

El pasado deportivo de Snoop Dogg

Aunque es mundialmente conocido por su música, Snoop Dogg también tiene un pasado deportivo notable. Desde joven, mostró interés en el fútbol americano. De hecho, es un entrenador certificado y entrenador principal de los equipos juveniles de fútbol de su hijo Cordell.

Su pasión por el deporte lo llevó a fundar la Snoop Youth Football League en 2005, una liga de fútbol americano juvenil que ha ayudado a miles de jóvenes a desarrollar sus habilidades deportivas y personales.

Eventos deportivos en los que ha participado Snoop Dogg

Snoop Dogg apareció como comentarista y personaje en el videojuego NHL 20 en 2017. Foto: Tomado de Internet.

En 2024, sorprendió al mundo al participar en los Trials de Atletismo de Estados Unidos para la clasificación de los Juegos Olímpicos de París. Aunque no compitió como atleta, su presencia en el evento destacó su apoyo al atletismo y su deseo de estar involucrado en los Juegos Olímpicos.

Además de su involucramiento en el fútbol americano, Snoop Dogg también ha mostrado interés en otros deportes. En 2017, apareció en el videojuego NHL 20 como comentarista invitado y personaje jugable.

Snoop Dogg y los Juegos Olímpicos

La participación del rapero en los Juegos Olímpicos de París 2024 no se limita a llevar la antorcha. También forma parte de la transmisión olímpica de NBC, donde ofrece sus comentarios únicos y su perspectiva sobre los eventos deportivos. Según Sporting News, Snoop Dogg fue anunciado como parte del equipo de transmisión de NBC en diciembre de 2023, y ha estado involucrado en varias promociones para los Juegos Olímpicos.