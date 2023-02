Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios

Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios durante un concierto que ofreció en Los Ángeles, EE.UU. Foto: Facebook

El Tiempo de Colombia

El 25 de febrero, durante un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, Ana Gabriel, la famosa cantante mexicana, anunció a sus seguidores que se retirará de los escenarios después de 48 años de carrera musical.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos, porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera”, comentó durante el espectáculo.

Aunque la artista de 67 años no especificó los detalles o la fecha exacta de su retirada, sus palabras generaron gran conmoción en los espectadores y fanáticos de todo el mundo.

No obstante, esto no fue lo único que causó gran impacto en los asistentes. Durante el concierto, la intérprete de Simplemente amigos habló sobre la situación política de varios países de Latinoamérica, cuestión que generó una ola de abucheos hacia la artista.

Ana Gabriel no acepta faltas de respeto

Frente a sus opiniones, la cantante se pronunció por medio de una publicación de Instagram.

"A pesar de que en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones", dijo.

Ana Gabriel también agregó: "así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero eso sí, me comprometo a que otros shows serán completamente llenos de amor y música, gracias por su comprensión".

Retiro en uno o dos años

Después de la reacción generada por sus declaraciones, 'La Diva de América' aclaró en Twitter que su retiro no será inmediato, sino que podría llegar a suceder en un año o dos.

"Lo dije porque estoy cansada y han pasado muchas cosas. De verdad cuando eso pase ni cuenta se van a dar", trinó.

