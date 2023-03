La familia Terán celebró el reconocimiento en el Teatro San Gabriel. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Carolina Vasco

La familia Terán celebró su récord Guinness. Los festejos se cumplieron ayer 7 de marzo de 2023, en el Teatro San Gabriel. El reconocimiento fue en la categoría de 'The Most Family Members in a Musical'. En español, 'El mayor número de miembros familiares en un musical'.

Este reconocimiento lo obtuvieron tras conformar el elenco del musical 'Jesucristo Superstar'. Participaron en total 36 integrantes de tres generaciones. Es decir, padres, hijos y nietos Terán.

Trabajo musical en familia

Martín Terán interpreta a Jesús en el musical y comentó que "trabajar con 36 miembros de la familia genera sensaciones diversas. Hay momentos complicados, pero nivelar el trabajo en familia crea aprendizajes y se crean cosas maravillosas".

En el inicio de la presentación se transmitió un video en el que se detalló cómo esta familia, a lo largo de los años, ha participado en varios proyectos musicales. Se enfocaron en René Federico Terán Rivadeneira y Mercedes Augusta Guerra Garzón, quienes enriquecieron artísticamente a sus futuras generaciones.

El premio

Para obtener este reconocimiento enviaron diversas comprobaciones sobre el parentesco que los une como hermanos, padres, hijos y nietos. Además de ratificar la experiencia en el ámbito teatral/musical.

"Toda la familia está feliz al conseguir esta gran motivación que significa el reconocimiento a un logro extraordinario, porque eso es el Guinness", sostuvo Juan Carlos Terán, director de la obra 'Jesucristo Superstar'. Además, acotó que es una motivación para continuar con el proyecto musical.

Presentaciones

Debido a la obtención de este reconocimiento, habrá una nueva temporada del musical. Será 14 años después de su primera función. Se realizará en el Teatro San Gabriel el 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril de 2023. Los viernes y sábados, a las 20:30, y los domingos a las 18:00.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: