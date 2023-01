'The Last of Us' y sus diferencias entre serie y videojuego

Las diferencias entre la trama del videojuego y la serie le dan profundidad a los personajes. Foto: Internet

Desde el lanzamiento del primer capítulo de 'The Last of Us' los aficionados del mundo gamer no han dudado en exponer sus apreciaciones y manifestar que esperan el siguiente episodio que será liberado este domingo 22 de enero de 2023.

La producción de HBO, para la prensa especializada a nivel internacional, ha logrado recrear secuencias del material original con éxito dando un toque audiovisual de enganche.

Previo al estreno, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann ya anunciaron que un 60% de la trama original se mantendrán y que incorporarán algunos cambios en el argumento . Con la finalidad de lograr 9 entregas con mayor profundidad en los personajes y con mas información.

Diferencias entre el videojuego y la serie de 'The Last of Us'

Esta serie ha intentado conservar la historia, pero desde este primer capítulo se han visto cambios importantes que la hacen aún más interesante.

Sobre la línea del tiempo, se manifiesta que en el videojuego original el Apocalipsis zombi inicia en el 2013. Mientras que en la serie, la primera secuencia introductoria arranca en el 2003. Dando luego un salto de 20 años para la historia principal. Este cambio es aprovechado de manera astuta para retratar las dinámicas del mundo del 2003 en un punto donde los smartphones no estaban presentes.

Los personajes tienen mayor espacio evidenciar sus personalidades y motivaciones en la serie.

Al respecto de las relaciones, en el juego original el protagonista termina acogiendo a Ellie por una situación de relativa avaricia y ambición. Mientras que en la serie se deja de lado un poco la narrativa de videojuego para darle motivaciones más profundas a los personajes. Ahora Joel quiere salir de la ciudad para rescatar a su hermano Tommy de un latente peligro.

Sobre el contagio, hay un cambio notorio. En el videojuego el virus Cordyceps se convierte en un riesgo que rápidamente se propaga a través de mordidas y esporas. Lo que hace que el peligro esté en el aire, pero que también llegue a través del ataque frontal de los infectados. Mientras que, en la serie la infección fúngica solo se contagia a través de mordidas; ya en el primer capítulo se ve que el avance del hongo se hacen visible en la boca de la persona afectada.

