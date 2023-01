La serie The Last Of Us se estrena este 15 de enero ¿a qué hora, de qué se trata?

La nueva serie se estrena este domingo en la noche. Foto: Internet

La nueva serie The Last Of Us,de HBO Max, es la adaptación de uno de los videojuegos más destacados de la última década y se estrenará la noche de este domingo 15 de enero de 2023.

Esta producción es la nueva apuesta por conquistar audiencias. Está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Uno de sus peculiaridades es que fue escrita y producida por Craig Mazin (director de Chernobyl) y Neil Druckmann (cocreador de la primera parte del videojuego The Last Of Us y director creativo de The Last Of Us, Part II).

¿A qué hora se estrenan?

The Last Of Us tendrá un total de 9 capítulos. El primer episodio se estrenará el 15 de enero en Latinoamérica y en Chile a las 23:00; mientras que en España se estrenará el 16 de enero.

Aunque los productores no han oficializado las siguientes entregas, pero siguiendo el modelo de otras series de HBO como House Of The Dragon, se prevé que sea de forma semanal cada domingo.

¿De qué trata The Last Of Us?

Esta es una adaptación de una de las franquicias de videojuegos de PlayStation más exitosas. Es una historia ambientada en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

La sinopsis oficial de la serie dice “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir".

El reparto está encabezado por Pedro Pascal (conocido por series como The Mandalorian, Narcos o Game Of Thrones) en el papel de Joel y Bella Ramsey (Game of Thrones) en el papel de Ellie.

