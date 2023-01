¿Quién era Lisa Marie Presley?

La cantante estadounidense Lisa Marie Presley murió a a sus 54 años. Foto: Internet

La artista estadounidense Lisa Marie Presley, quien fue esposa de Michael Jackson de 1994 a 1996, murió el jueves 12 de enero de 2023, a sus 54 años, luego de ser trasladada de emergencia al hospital por un paro cardíaco.

Su madre Priscilla Presley y la familia "están conmocionados y devastados por la trágica muerte de Lisa", dijo una fuente cercana a la familia al portal de noticias TMZ.

Aunque vivió bajo la sombra del apellido Presley, Lisa supo hacerse de una carrera propia con sus triunfos, derrotas y excentricidades. Debutó gracias al apoyo de Linda Thompson, incluso llegó a tener una colaboración con su padre, pues cantaron juntos Don’t Cry Daddy hacia 1997.

Lisa fue la única hija del cantante icónico de rock and roll, Elvis Presley.

¿Quién fue Lisa?

Era propietaria y operaba la inmensamente lucrativa Elvis Presley Enterprises hasta 2005, cuando vendió todo el negocio. En la actualidad, Lisa Marie seguía siendo la propietaria de Graceland, la famosa propiedad de Elvis en Memphis.

Nació en el apogeo de la fama de Elvis en 1968, Lisa Marie Presley fue vista como la princesa del hombre celebrado como “el Rey del rock 'n' roll”.

Elvis y Priscilla Presley se separaron en 1972 cuando su hija tenía cuatro años, y ella solo tenía nueve cuando su padre murió en 1977. Él tenía 42.

Pronto, ella comenzó a tener mal comportamiento y a experimentar con drogas, lo que resultó en que su madre la enviara a una serie de escuelas privadas, incluido un internado en Ojai. Lisa Marie Presley señaló a Los Angeles Times en 2003 que cuando era pequeña, "era una especie de niña solitaria, melancólica y extraña".

Quiso dejar su propia huella en la música

Después de cantar junto a su padre en 1997 y seis años después, lanzó su primer álbum, titulado To Whom it May Concern, el cual alcanzó el número cinco en la lista de Billboard en Estados Unidos, además recibió varios discos de oro.

Su otro disco fue Now What se estrenó en el 2005 y el tercero, Storm & Grace en 2012. Una de sus colaboraciones más destacada fue la canción People para la banda sonora de la serie The Walking Dead.

En 2018, la cantante volvió a interpretó otra canción junto a su papá, esta vez fue un video del tema Where no one stands alone.

Varias bodas tuvo la artista

Paralelamente a sus actividades musicales, Lisa Marie Presley se casó cuatro veces, incluyendo sus matrimonios con la superestrella de la música Michael Jackson y con el actor Nicolas Cage.

Se casó con el músico Danny Keough en 1988, con quien tuvo una hija, Riley Keough, y un hijo, Benjamin Storm Keough.

La pareja se divorció en mayo de 1994, y aproximadamente tres semanas después, Lisa Marie Presley se casó con Jackson en una ceremonia que fue noticia en todo el mundo. Su matrimonio terminó en enero de 1996.

Dos años después, se casó con Cage luego de conocerlo en una fiesta, pero solo estuvo casada con él durante tres meses, de agosto a noviembre de 2002. El divorcio se concretó en 2004.

Su cuarto matrimonio llegó en 2006, con su guitarrista, productor musical y director Michael Lockwood. La pareja dio la bienvenida a los mellizos Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood en 2007. Se divorciaron en 2016.

Lisa perdió un hijo

En 2020, el hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, se suicidó a la edad de 27 años. El pasado julio, conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Keough en Instagram, compartiendo una foto de sus tatuajes de pies a juego.

Presley también dijo en el ensayo que encontró consuelo en la compañía de personas que han enfrentado una tragedia similar, y agregó que sus hijas la ayudan a mantener los pies en la tierra.

