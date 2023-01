¿Cuándo sale el próximo episodio de The Last of Us?

Los episodios de la serie serán estrenados cada semana. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

The Last of Us llegó a las pantallas de televisión para seguir con la historia de Joel Ellie.

Esta adaptación cuenta con algunas desviaciones de la historia original del videojuego, sin embargo, muchas de las locaciones icónicas y la dirección general de la historia son iguales.

El primer episodio se lanzó el 15 de enero de 2023. Durante el estreno la plataforma HBO Max colapsó al tratar de apoyar a todos los aficionados durante el primer capítulo.

Tras el gran éxito del primer capítulo, muchos se preguntan cuándo saldrá el próximo episodio, de los nueve que consta y que serán estrenados hasta de marzo de 2023.

Calendario del próximo episodio de The Last of Us

Cada episodio será estrenado los días domingos y las fechas exactas de cada episodio son:



Episodio 1: Cuando estás perdido en la oscuridad – 15 de enero de 2023

Episodio 2: Infectados – 22 de enero de 2023

Episodio 3: 29 de enero de 2023

Episodio 4: 5 de febrero de 2023

Episodio 5: 12 de febrero de 2023

Episodio 6: 19 de febrero de 2023

Episodio 7: 26 de febrero de 2023

Episodio 8: 5 de marzo de 2023

Episodio 9: 12 de marzo de 2023



Los episodios se emitirán al mismo tiempo en otros países como el Reino Unido, aunque el día y la hora variarán según tu ubicación exacta.

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: