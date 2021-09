Justin Bieber y Lil Nas X ganan principales premios en los Video Music Awards de MTV

Agencia Reuters

El rapero Lil Nas X y la estrella del pop Justin Bieber ganaron el domingo con los principales premios de la gala anual de los Video Music Awards (VMA) de MTV, en una ceremonia repleta de apariciones sorpresa, actuaciones en directo y miles de seguidores con mascarillas.

La debutante Olivia Rodrigo y la banda de K-pop BTS también estuvieron entre los ganadores destacados, en los primeros grandes premios que se celebran en Nueva York con un público lleno de famosos y aficionados tras el inicio de la pandemia del coronavirus.

Bieber, de 27 años, regresó al escenario de los VMA por primera vez en seis años y se llevó a casa las estatuillas Moon Person al artista del año y a la mejor canción pop por su single ‘Peaches’.

“La música es un lugar tan increíble para poder llegar a la gente y para poder unirnos todos”, dijo Bieber, refiriéndose a los días oscuros de la pandemia.

El año pasado, los VMA se celebraron en Nueva York sin público y con la mayoría de las actuaciones grabadas con antelación a causa de la pandemia.

Lil Nas X, un músico negro y abiertamente gay de 22 años que tuvo un gran éxito con ‘Old Town Road’ hace dos años, ganó el video del año por su himno a los derechos de los homosexuales ‘Montero (Call Me By Your Name)’. “¡Vamos agenda gay!”, dijo el músico al aceptar el premio.

Alicia Keys cantó ‘Empire State of Mind’ al aire libre con el horizonte de la ciudad de Nueva York como telón de fondo, mientras que Doja Cat, Ed Sheeran, el veterano rapero neoyorquino Busta Rhymes, Camila Cabello, Shawn Mendes y Machine Gun Kelly fueron algunos de los que subieron al escenario.

La ceremonia del domingo también marcó el 40º aniversario del lanzamiento de MTV como canal dedicado a exhibir videos musicales.

Madonna, quien también celebra sus 40 años en la industria musical, abrió el espectáculo en una aparición sorpresa. “Dijeron que no duraríamos. Pero seguimos aquí”, dijo Madonna.