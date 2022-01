Ni Emma Stone sabía: Andrew Garfield sobre su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’

Redacción Elcomercio.com

Andrew Garfield no le dijo a nadie que estaría en la película ‘Spider-Man: No Way Home’. Emma Stone le habría preguntado insistemente, pero él siempre lo negó.

El actor Garfield, quien hizo de Peter Parker en The Amazing Spider-Man, se tomó muy en serio las restricciones y no reveló su participación en la nueva entrega cinematográfica a nadie.

Andrew Garfield, durante una entrevista en el podcast ‘Happy Sad Confused’, que se viralizó en redes sociales este lunes 17 de enero del 2022, confesó que Emma Stone, quien fue su pareja, le escribía preguntándole si aparecería o no en ‘Spider-Man: No way home‘, pero el actor siempre lo negó.

“Emma me mandaba mensajes. Me preguntaba: ‘¿Estás en la nueva película de Spider-Man?’. Y yo le respondía: ‘¡No sé de qué me estás hablando!’. Ella me decía: ‘Cállate. Dímelo’. Y yo, ‘de verdad no’. Fue muy divertido”, dijo Garfield, durante la entrevista.

Emma Stone luego del estreno de ‘Spider-Man: No way home’, se dio cuenta que Andrew Garfield siempre le mintió al no admitir que estaría en la cinta.

“Después ella pudo ver la película y no tardó en mandarme un mensaje. Me escribió ‘eres un idiota’, yo sólo me reí”, dijo el actor que encarnó a Peter Parker.

Andrew Garfield y Emma Stone protagonizaron la saga ‘The Amazing Spider-Man’ entre 2012 y 2014, tiempo en el que se volvieron pareja en la vida real, pero terminaron su relación sentimenta en 2015.

‘Spiderman: No way home‘ llegó a las salas de cine del Ecuador el pasado miércoles 15 de diciembre del 2021.