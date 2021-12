‘Spider-Man: No way home’, primera en superar los USD 1 000 millones de taquilla en pandemia

‘Spider-Man: No way home‘ se convirtió en la primera película que, en plena pandemia, recaudó más de USD 1 000 millones en taquilla mundial.

El estudio de la película Sony dio a conocer el logro para la industria el domingo 26 de diciembre del 2021. La firma agradeció a los fanáticos por alcanzar el hito de asistencia masiva del público en pandemia, después de solo 12 días del estreno de la nueva producción de Marvel.

“¡Gracias a los fanáticos por apoyar a #SpiderManNoWayHome, que superó los $ 1 mil millones en la taquilla mundial después de solo 12 días!”, escribió Sony en su cuenta de Twitter.

Thanks to the fans for supporting #SpiderManNoWayHome , which crossed $1 BILLION at the global box office after just 12 days! pic.twitter.com/9MH9MmVRfm

La recaudación se asemeja a lo que lograron otros films de superhéroes, pero la particularidad de la taquilla obtenida es que se la alcanzó pese a las restricciones de la pandemia y la nueva variante Ómicron en el mundo.

Según informa CNN, antes de la pandemia otras películas que lograron hitos en solo 12 días fueron “‘Avengers: Endgame’ y ‘Avengers: Infinity War’ de 2019 alcanzaron esa marca en menos tiempo, a los 5 y 11 días, respectivamente”.

What would you do if you were outed as Spider-Man? Check out this clip from #SpiderManNoWayHome, now playing in movie theaters. pic.twitter.com/f1cdb1Gqqf