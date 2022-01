Página de un cómic de Spider-Man subastado por USD 3,36 millones

La página número 25 del número 8 del cómic ‘Guerras secretas’, en el que Spider-Man aparece vestido con un traje negro por primer vez, ha batido un nuevo récord en el mundo de las subastas al ser adjudicada por USD 3,36 millones.

Según ha informado la casa de subastas americana Heritage Actions, con este precio pagado por un comprador anónimo se rompe la barrera que actualmente había en el mundo de las subastas de cómic, y que hasta ahora ostentaba una edición de 1974 de ‘El increíble Hulk’ que ofrecía un adelanto de la primera aparición de Lobezno.

En concreto, el material vendido en una subasta celebrada el jueves 13 de enero del 2022 en Dallas arrancó con un precio de USD 330 000, pero la cifra subió rápidamente hasta adjudicarse por USD 3,36 millones.

