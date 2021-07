Jefferson Pérez, esperanzado en medallas para Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio

Agencia EFE

Jefferson Pérez, ganador del oro en los 20 kilómetros de marcha en Atlanta 1996 y de la plata en Pekín 2008, confía en que la delegación ecuatoriana gane medallas en las olimpiadas de Tokio 2020, debido a la cantidad y calidad de deportistas que representarán al país.



“Estoy esperanzado que se pueda concretar un trabajo de muchísimos años, de deportistas, familias, de entrenadores, de dirigentes, empresas privadas y organismos deportivos. Ya han pasado 25 años desde que tuvimos nuestra primera medalla olímpica y ya han pasado como cerca de 14 años desde que obtuvimos la última”, señaló Pérez este martes en declaraciones reproducidas por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).



Tras la participación de Pérez en varios juegos olímpicos, Ecuador llevará por primera vez un equipo completo de marchistas, nueve en total: tres mujeres para los 20 kilómetros, tres en la misma prueba masculina y tres hombres para los 50 kilómetros.



“Que vaya a ser la (delegación ecuatoriana) más numerosa de la historia, porque cada cuatro años debemos ir mejorando, que va a ser la delegación que probablemente consiga los mejores resultados de la historia, estamos esperanzados y tenemos fe en que eso suceda”, añadió en una visita a la sede del COE en Guayaquil.



El doble medallista olímpico Jefferson Pérez ve con mucho optimismo a la numerosa delegación que nos representará en #Tokyo2020+1



Tiene mucha fe y esperanza de que Ecuador🇪🇨 pueda lograr una nueva presea 🏅 olímpica…@jeffersonperezq @FEcAtletismo — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 5, 2021

El histórico andarín ecuatoriano expresó que de alcanzarse nuevas medallas olímpicas “vamos a sentir una felicidad enorme, gigantesca, quiere decir que estamos poniendo nuevos paradigmas, Ecuador ya no solo tendrá dos medallas olímpicas, ya se podrá decir Ecuador ya tiene una tercera, una cuarta o quinta; y hoy en día creo que es lo que necesitamos”.



Luego aseguró que la mejor medalla es la de honestidad y la transparencia. “Hace unos años que estuve de candidato para una dignidad en Cuenca, un señor me dijo que conoció a mi abuelo y lo mejor que recordaba de él era que, además de hacer zapatos de buena calidad, era muy cumplidor a su palabra. Para mí, esa fue la mejor herencia que mi abuelo me dejó, que alguien después de décadas, mi abuelo falleció a los 90 años, hoy me diga: tu abuelo era cumplidor, era honesto”, dijo.



Luego insistió en que si una medalla ha sido obtenida “por el camino incorrecto, tarde o temprano se va a sentir verg enza de aquello. Nosotros debemos sentirnos orgullosos que los deportistas ecuatorianos, somos gente de trabajo, de ñeque (perseverancia)”. Pérez, además de ser el primer campeón olímpico de Ecuador, forjó una trayectoria llena de récords, medallas mundiales, títulos panamericanos y del Ciclo Olímpico, que lo mantienen hasta el momento como un referente internacional con una de las mejores técnicas de la marcha en la historia, resaltado por los organismos deportivos nacionales como “el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos”.