Shakira y sus siete canciones para el despecho

Shakira rompió las redes sociales con su nueva canción que lanzó junto a Bizarrap. Foto: Instagram @shakira

Redacción Elcomercio.com

Shakira causó gran revuelo en las redes sociales con su última canción que lanzó junto al productor Bizarrap. En este tema, la colombiana tira algunas indirectas contra su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué y a su novia, Clara Chía.

La canción en pocas horas se convirtió en un nuevo himno de las mujeres que han pasado por situaciones parecidas en sus relaciones amorosas.

Por otro lado, varios usuarios atacan a Shakira para que ya suelte el tema de la infidelidad de Piqué y continué con su vida.

A pesar de las críticas, Shakira es conocida por utilizar sus situación emocional y amorosa para inspirarse y escribir canciones que son coreadas por muchas personas.

Por este motivo, Shakira sacó varios temas de despecho que han sido coreadas por varias personas en todo el mundo.

Si te vas

Shakira lanzó esta canción en 1998 como sencillo promocional de su disco ‘¿Dónde están los ladrones?’.

Este tema es igual de fuerte al que acabó de lanzar con Bizarrap, solo basta con leer un pedazo de la letra en el que dice: “sé que volverás el día en que ella te haga trizas, sin almohadas para llorar, pero si te has decidido y no quieres más conmigo nada ahora puede importar".

Ciega y sordomuda

Es una de las canciones más dolorosas que tiene Shakira. El tema alcanzó los primeros puestos en las listas de popularidad de la época de los 90. Se cree que la letra en inspirada en un amor platónico que la artista tuvo.

Te aviso, te anuncio

Este tema es parte del disco ‘Servicio de lavandería’ que fue lanzado en 2001. Con esta canción la cantante logró ser internacional en el mundo pop. El tema habla de una mujer que forma parte de un triángulo amoroso. La protagonista decide hacerse a un lado tras darse cuenta que terminará perdiendo.

No

Quizás una de las canciones más tristes que tiene Shakira. El sencillo fue lanzado en 2005 dentro del disco ‘Fijación Oral Vol.1’. Este tema fue compuesto por la cantante en uno de sus momentos más tristes de su vida.

Trata de una mujer que tiene el corazón hecho pedazos por esperar al amor de su vida. Esta canción contó con la colaboración de Gustavo Cerati.

Don’t Brother

Como parte del disco ‘Fijación oral Vol.2’, este tema compuesto en inglés cuenta la historia de una mujer que se siente decepcionada por su pareja, quien la cambia por otra persona.

Loba

A pesar de que tiene un ritmo de fiesta, la letra de esta canción trata el tema de una chica que se siente inconforme con su relación actual y toma la decisión de terminarla para buscar a alguien más. El tema salió en 2009 y fue bailada en muchas discotecas del mundo.

Me gusta

En 2020, Shakira y Anuel se juntaron para lanzar este tema en el que algunas personas ya intuían que su relación con Piqué no iba tan bien.

En una parte de la letra, Shakira advierte que sentía que la usaban. " Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas", dice la canción.

Tras hacer público su rompimiento con Piqué, Shakira lanzó dos canciones (Te felicito y Monotonía) en las que daba a entender que el jugador le fue infiel. Dando pistas de lo que se avecinaba.

Lo que sí es seguro, es que la colombiana aprovecha cada experiencia de dolor para sacar temas fuertes que impactan.

Visita nuestros portales: