Madre de Gerard Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira

Redacción El Tiempo (Colombia)

El ex futbolista español Gerard Piqué sigue siendo tendencia, después de que la cantante Shakira lanzara su nueva canción junto al productor argentino Bizarrap.

A menos de un día de haberse estrenado (miércoles 11 de enero de 2023) el nuevo tema y en medio de los mensajes de apoyo a Shakira y las respuestas de distintas figuras del deporte, sobresalió la reacción de la madre de Piqué, Montserrat Bernabeu, quien al parecer decidió hacerlo con "palabras ajenas".

Ella es médica, directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España, sorprendió con un par de "me gustas" en su cuenta de Twitter.

¿Cómo reaccionó la madre de Shakira?

Para los usuarios de las redes sociales más atentos así como para los medios de comunicación de farándula en España observaron que la exsuegra de Shakira le dio like a dos publicaciones relacionadas con la canción de la barranquillera.

Entre ellas, una de las publicaciones crucifican a su hijo. El texto decía "Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio "me gusta".

La otra publicación que recibió un "me gusta" fue para el tuit de Bizarrap, en el que se anunciaba la dura canción.

Lo más llamativo fue que en el momento en que su reacción empezó a ser reseñada en los medios, la madre de Piqué borró los likes. Pero las capturas de pantalla quedaron.

