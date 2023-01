Gerard Piqué y Clara Chía Marti son aludidos en la última canción de Shakira y Bizarrap. Foto: Internet

Con la reciente estrenada canción de Shakira y Bizzarap nuevamente vuelve a notarse la relación fallida entre la cantante barranquillera, el exfutbolista español Gerard Piqué y la novia de él, Clara Chía.

Antes del acuerdo de divorcio de los famosos, los paparazis difundieron que uno de los motivos de la separación era la aparición de una nueva persona en la vida del futbolista.

Para los fanáticos, la última canción de Shakira (presentada el miércoles 11 de enero de 2023) junto a los temas Te felicito y Monotomía aluden a la relación; en especial, cuando hace mención "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú... Una loba como yo no está pa’ tipos como tú."

Para varias artistas internacionales, el ritmo y la composición de la canción es pegajosa lo que da razón del éxito obtenido en menos de 12 horas. Sin embargo, se critica que Shakira ‘demonice’ la figura de “la otra”, dando a entender que es la mujer, y no el hombre, el verdadero culpable de una infidelidad, porque no supo ser claro cuando ya no sentía nada por ella.

¿Cómo se llama la novia de Gerard Piqué??

Luego de varios meses de ocultar su relación, Piqué se ha dejado ver en algunos eventos públicos con su nueva pareja.

La joven responde al nombre de Clara Chía Martí, tiene 23 años y se habría conocido con el exjugador en Kosmos, empresa del exesposo de Shakira para la que trabajaba.

En esta misma línea, ‘The Sun’ filtró que la mujer es española y estudia Relaciones Públicas.

Chía era conocida por el entorno del futbolista desde hace meses, aunque su relación era un secreto para muchos otras personas. Es más, debido a la fama de Piqué y Shakira, la joven habría optado por cerrar sus redes sociales para evitar ser ‘atacada’ por los cibernautas.

¿Qué pasó entre Gerard Piqué y Shakira?

Durante 12 años, la cantante colombiana y el jugador del Barcelona fueron una de las parejas más sólidas y famosas en el ambiente artístico y ambos se demostraban el cariño que se tenían.

Por ello, nadie pensaba que su relación llegaría a su fin, hasta que a inicios de junio del 2022, las dos celebridades hicieron oficial su separación.

