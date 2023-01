¿Cuánto ganó Shakira con su nueva canción contra Gerard Piqué?

El tema musical de Shakira causó gran impacto en redes sociales y en todas las plataformas musicales. Foto: Bizarrap

La cantante colombiana Shakira es tendencia en redes sociales. Su más reciente tema musical ‘Sessions #53’ causó gran impacto entre los internautas y varios artistas que reaccionaron en sus cuentas personales.

Pero más allá del éxito que significó este tema musical producido con Bizarrap, también hay otras implicaciones.

Y justamente, en una de las estrofas del tema musical, Shakira dice “te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”.

En tan solo 12 horas del lanzamiento oficial del tema, la colombiana ya ha ganado miles de dólares y cono clara tendencia a seguir subiendo.

¿Cuánto ganó Shakira y Bizarrap?

El tema musical acumula más de 25 millones de visualizaciones en YouTube y por esto Shakira y Bizarrap se embolsaron el valor de USD 17 250.

Esta cifra responde a lo revelado por el portal Digital Music News que señala que YouTube paga 0,00069 centavos por cada reproducción.

Además, este valor no contempla las reproducciones en Spotify, Apple Music, Amazon Music y otras aplicaciones.

Otras aplicaciones

Aplicaciones como Tidal es la que mayor cantidad monetaria paga: USD 0,01284 por reproducción; mientras que Apple asegura pagar de media USD 0,01 por escucha y Amazon USD 0,00402 por reproducción.

