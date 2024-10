El primer vocalista de Iron Maiden falleció este 21 de octubre de 2024 en su hogar de Salisbury, Inglaterra, a los 66 años.

Adiós al primer vocalista de Iron Maiden

La familia de Paul Di’Anno confirmó la noticia que conmovió a la comunidad del rock y a los seguidores de la banda. Di’Anno, cuyo nombre real era Paul Andrews.

Su presencia fue fundamental en los inicios de Iron Maiden, participando en la grabación de sus dos primeros álbumes: ‘Iron Maiden’ (1980) y ‘Killers’ (1981).

Su potente voz y estilo crudo ayudaron a definir el sonido del heavy metal en una época crucial para el género.

¿Quién era el primer vocalista de Iron Maiden?

Nacido el 17 de mayo de 1958 en Londres, Di’Anno se unió a Iron Maiden en 1978 tras la salida del vocalista Dennis Wilcock.

Aunque su carrera despegó rápidamente, también estuvo marcada por excesos personales que afectaron su salud y desempeño. Su adicción al alcohol y las drogas se hizo evidente durante las giras, lo que llevó a su salida de la banda antes de la grabación del icónico ‘The Number of the Beast‘, donde Bruce Dickinson asumió el rol principal.

Después de dejar Iron Maiden, Di’Anno formó varias bandas, incluyendo Battlezone y Killers, pero nunca alcanzó el mismo nivel de éxito.

A lo largo de su vida, enfrentó problemas legales y de salud que complicaron su carrera musical. En sus últimos años, luchó con graves problemas físicos que lo llevaron a realizar presentaciones en silla de ruedas.