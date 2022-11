¿Quién es Camilo? Ofrecerá conciertos en Quito y Guayaquil

Camilo visitará Ecuador en 2023 con dos presentaciones. Foto: Facebook Camilo

El cantautor colombiano, Camilo ofrecerá conciertos en Quito y Guayaquil durante el 2023 y próximamente estarán a la venta las entradas, aunque ya inició la etapa de preventa.

El cantante de 28 años y creador de éxitos como "Millones", "Vida de rico" o "Pegao" dará 64 conciertos en 48 ciudades.

En Ecuador, la primera ciudad en donde se presentará Camilo es Quito, el 18 de marzo de 2023, en el coliseo General Rumiñahui. Al día siguiente el músico ofrecerá un concierto en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

¿Quién es Camilo ?

Camilo Andrés Echeverry Correa más conocido como Camilo ha sido ganador en cinco ocasiones del Latin Grammy.

Es un cantautor y músico colombiano. Debutó en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país el 2007.

El cantante sufre de Narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Debido a esta enfermedad, el artista ha confesó en una entrevista para Los40: "Camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala".

Por esa enfermedad, más de una vez se ha dejado ver sin zapatos en sus actuaciones y en sus presentaciones. Ante las críticas por "ser rarito" él tiene una respuesta: "Yo soy así. Así nací".

Tiene más de 15 tatuajes en todo su cuerpo y su favorito es un panal de abejas que representa su casa, ya que sus padres son apicultores.

