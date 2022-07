Los imitadores ecuatorianos de Kiss obsesionan a Gene Simmons

Gene Simmons bajista y vocalista de Kiss compartió en redes sociales videos de los tributos realizados por fans en Ecuador. Foto: Facebook Gene Simmons.

Redacción Tendencias (I)

Gene Simons compartió nuevos videos donde los fanáticos cantan o imitan a la banda en eventos sociales y concursos. Los seguidores de la banda Kiss compartieron videos con el artista, quien a su vez replicó los contenidos en su cuenta de Twitter.

Tributos de todo tipo

El pasado 13 de julio, un video que muestra una coreografía musical durante un desfile realizado en el marco de las fiestas patronales de Uyumbicho, parroquia rural del cantón Mejia, se viralizó en redes sociales. El hecho anecdótico ocurrió después de que Gene Simmons, músico y vocalista de Kiss, lo compartiera en su cuenta de Twitter.

En el video se observa a un grupo de personas, entre niños y adultos, vestidos y maquillados como los famosos integrantes de la banda Kiss. Todos desfilan por la calle llevando guitarras de cartón o madera imitando a los artistas estadounidenses mientras se escucha la canción I was made for loving you.

Simmons, de 72 años, se encontró con el video que circula en redes sociales y lo compartió en su cuenta personal de Twitter. Hasta este 25 de julio, la publicación suma más de 22 000 reproducciones.

““Carnaval en Ecuador, Sudamérica. Divertido”, escribió el artista citando el video.

Nuevos homenajes de los fans

El interés de Simmons por el video del desfile de Uyumbicho, en Ecuador hizo que otros usuarios de redes sociales y seguidores de la banda empezaran a compartir más contenido en tributo a Kiss. Empezó así un intercambio de menciones y ‘retuits’ entre el famoso bajista y sus fans.

El colectivo Triki Mokis, protagonistas del primer video se tomaron una foto colectiva con sus disfraces de Kiss y Simmons compartió la imagen en Twitter.

Ecuadorian High School pic.twitter.com/L1MtZsoqIh — S O L I T A 🇪🇨 (@soleramireza) July 14, 2022

En el ‘timeline’ de Simmons también apareció otro video que muestra a un grupo de adolescentes realizando otra imitación de la banda en un programa escolar.

En otro video compartido por Simmons se ve a un grupo de niños disfrazados como la banda y cantando la canción Rock and Roll All Nite.

El artista también compartió tributos musicales o gráficos de los fans que siguen a la banda desde Perú, Suiza, Italia, México, Inglaterra y otros países.

La publicación más reciente compartida por Simmons de los fans ecuatorianos es un video que muestra a un grupo de personas cantando y bailando la canción I Was Made for Loving you durante una reunión social.

“Ojalá estuviera allí”, escribió el artista que a través de estas publicaciones parece haber estrechado la relación del grupo con sus seguidores en Ecuador.