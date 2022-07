Elon Musk niega una aventura amorosa con la esposa de cofundador de Google

El magnate Elon Musk ha negado este lunes, 25 de julio de 2022, haber tenido una aventura amorosa con Nicole Shbahan, que fuera esposa del cofundador de Google Sergey Brin, y que esta relación hubiera precipitado el divorcio entre ambos, tal y como informó ayer el diario The Wall Street Journal.

A través Twitter y en respuesta a una pregunta hecha en la misma red social y que comentaba la información publicada por el diario, Musk dijo: "Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche".

"Sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico" , dijo.

Según el Wall Street Journal, que citaba a personas conocedoras del asunto, el lío amoroso entre Musk y Shbahan puso fin a la larga amistad que el líder de Tesla mantenía con el cofundador de Google.

El diario recuerda que Musk, considerada la persona más rica del planeta y Brin, la octava, con fortunas multimillonarias, reconoció que durante años visitó habitualmente a Brin en su casa de Silicon Valley (California).

Call them out on it, I guess. WSJ is supposed to have a high standard for journalism and, right now, they are way sub tabloid.



WSJ should be running stories that actually matter to their readers and have solid factual basis, not third-party random hearsay.