Doctora Ana María Polo, de 'Caso Cerrado', reacciona a Bizarrap Session de Shakira

La presentadora del programa 'Caso Cerrado' se unió a las reacciones en redes sociales por la Bizarrap Session #53 con Shakira.

Fueron muchas las marcas y celebridades que reaccionaron a la Session #53 de Shakira y Bizarrap, canción en la cual lanza duras críticas a la relación entre Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía.

Una de las reacciones más virales es la de Ana María 'Doctora' Polo, la conductora del reality 'Caso Cerrado', quien se manifestó vía Tiktok.

La nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap fue lanzada el 11 de enero y se convirtió en un éxito viral. En su letra se escuchan varias referencias al futbolista con el que mantuvo una relación por más de 10 años.

"Contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música perdón que te salpique", menciona la barranquillera.

Después de sus primeras 24 horas en la plataforma Youtube, la canción de Shakira y Bizarrap logró un récord de 67 millones de reproducciones. La barranquillera superó a Despacito de Luis Fonsi, quien en sus primeras 12 horas alcanzó 24,8 millones de reproducciones.

Fueron muchas las celebridades y marcas que se unieron a la tendencia, entre ellos uno de los amigos de Piqué, Ibai, quien solo pudo mencionar: “Descanse en paz Gerard Piqué”.

Horas después de que la canción se hiciera viral en Tiktok, Ana María Polo, conocida como la 'Doctora Polo' del programa 'Caso Cerrado', decidió hacer un corto video donde sale en la sala de su casa diciendo una de sus irónicas frases del 'reality'.

"Ay Dios mío qué loquera, no yo no puedo con estas locuras", menciona la conductora del programa mientras hace unos gestos particulares.

Cabe resaltar que en el programa 'Caso Cerrado' la doctora Ana María Polo interviene en batallas legales conmovedoras que afectan a las personas. Como en una corte, las partes presentan testigos y evidencias para que ella, en su calidad de árbitro, emita su decisión apoyada en su amplio conocimiento jurídico.

