Imagen referencial. Shakira junto a su entonces suegra y sus dos hijos. Foto: Archivo Internet

Redacción Elcomercio.com y Diario El Tiempo (Colombia)

La separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué ha sido un proceso complicado, largo y ha generado cientos de páginas en los medios relacionados con la farándula. El último detonante fue la estrenada canción entre la barranquillera y el dj Bizarrap, el pasado miércoles 11 de enero de 2023.

Si bien entre los acuerdos está que Shakira vivirá lejos de Barcelona, en Estados Unidos; Piqué sigue adelante en su nuevo noviazgo con Clara Chía Martí. Y en ella, un hecho llama la atención: la buena relación entre la joven y los padres del exjugador, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

Hace unos días se filtraron unas fotografías en las que se ve a los padres de Piqué compartiendo con Clara Chía en la casa del exfutbolista en Barcelona. Y muchos recordaron que tenían un comportamiento similar cuando Shakira aún era su nuera.

¿Cómo era la relación de la madre de Piqué y Shakira?

Según varios medios, Shakira y la mamá de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, compartían pláticas y salidas en público, por lo que terminaron siendo amigas tras varios años en los que se veían constantemente.

Incluso después de su separación con el futbolista del FC Barcelona, Shakira se habría reunido con Montserrat Bernabéu en su casa para hablar sobre lo que estaba sucediendo en su relación y los problemas personales que se encuentra atravesando.

¿Cuál es la relación actual entre Shakira y los padres de Piqué?

Las relaciones entre Joan, Montserrat y Shakira están en uno de sus peores momentos, a tal punto de que ya no soportan a la colombiana y por eso los padres de Piqué prefieren arropar a la nueva novia de su hijo.

El diario El Nacional de Cataluña registra que la fractura de la relación de Shakira con los padres de Piqué tiene que ver, en gran medida, por una de las consecuencias de la separación: la colombiana quedó con la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, y las condiciones para que Montserrat y Joan puedan ver a sus nietos son cada vez más complicadas.



Cabe recordar que una de las condiciones del acuerdo de separación es que Piqué deberá viajar a Miami para ver a sus hijos. “Si no acompañan a Piqué todos los meses, no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano, solo un par de veces al año, a diferencia de sus otros abuelos que los verán todos los días”, dice la nota de El Nacional, firmada por C. Clarasó.

Los padres de Piqué no han dado ninguna declaración con respecto a la ruptura entre Shakira y su hijo. Sin embargo, las condiciones en las que ahora deberán llevar la relación con sus nietos hacen que el tema se complique con la colombiana.

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: