El 2021 termina con series canceladas en ‘streaming’

La repentina cancelación de series que empezaban su recorrido en ‘streaming’ ha dejado a muchos espectadores con una historia, muchas veces, incompleta y a las plataformas con un vacío que cubrir en sus catálogos.

La mayoría de las series que no renovarán temporadas el próximo 2022 han tenido una vida corta, generalmente de una sola y única temporada.

Algunos proyectos se van sin pena ni gloria del ‘streaming’, con historias que probablemente no sintonizaron con sus audiencias o tuvieron problemas de ejecución. Un mayor grado de incertidumbre generan aquellas series que a pesar de la buena recepción pierden su continuidad y se cancelan.

Entre estas últimas hay producciones como ‘Sense 8’, ‘Mindhunter’, ‘El visitante’, ‘Lucifer’ o ‘Hannibal’, cuyos fans, en algunos casos, aún abrigan la esperanza de ver una nueva temporada.

Cuando ‘Sense 8’ fue cancelada por Netflix en apenas su segunda temporada, los fans de la serie de ciencia ficción creada por las hermanas Wachowski se volcaron a las redes sociales para exigir un justo final. La plataforma y las directoras cedieron y terminaron la historia con una película de 150 minutos.

‘Mindhunter’ fue otra serie cancelada con dos temporadas y buenas críticas. La serie policiaca de suspenso creada por David Fincher quedó en “suspensión indefinida” desde 2019. El actor Jonathan Groff acaba de renovar la esperanza de los fans al decir que tanto él como sus compañeros de reparto no dudarían en regresar para una tercera temporada. Estas declaraciones fueron recogidas por The Hollywood Reporter mientras el actor hacía la promoción de ‘Matrix: Resurrections’, en la que participa.

Aunque tomó varios años de desarrollo Netflix canceló ‘Cowboy Bebop’. La serie basada en el anime homónimo que sigue las aventuras del cazarrecompensas intergaláctico Spike Spiegel no tendrá continuación tras una primera temporada de 10 episodios.

La historia de dos adolescentes que se van conociendo y enamorando a partir de su pasión por la lectura tal vez funcionó bien como novela juvenil. Sin embargo, su adaptación a la pantalla estrenada en Netflix como ‘Dash y Lily’ termina con una sola temporada de ocho episodios.

Entre los títulos que no renovarán temporada en Netflix se encuentran el drama de espionaje ‘Hit and Run’, la reversión del Rey Arturo llamada ‘Maldita’, el drama juvenil ‘Grand Army’, la historia de superhéroes ‘Jupiter’s Legacy’, la ficción de misterio ‘Los irregulares’, la serie animada ‘Memorias de Idhú’ y el drama musical ‘Julie and the Phantoms’.

También hay comedias como ‘Bonding’, ‘Country Comfort’, ‘En los boxes’, ‘Sr. Iglesias’, ‘Papá deja de avergonzarme’ y ‘La marquesa’ que no tendrán futuro en esta plataforma.

HBO Max también ha dejado a medio camino algunas producciones originales. La lista de cancelaciones en esta plataforma incluye títulos como el drama adolescente ‘Generation’, la comedia musical ‘La extraordinaria ‘playlist’ de Zoey’, el drama juvenil ‘Betty’ y el dramedia ‘High Maintenance’.

Otra de las series que se queda corta en HBO Max es ‘Territorio Lovecraft’ a pesar de que se anunció una segunda temporada, la plataforma dio un paso atrás y canceló esta producción de horror y fantasía.

Cuando parecía que tenía un futuro asegurado, HBO canceló ‘Manifest’ y la serie de misterio se quedó con tres temporadas y 29 episodios.

Disney+ también dejó algunas producciones fuera del tablero como el drama de época producido por Leonardo DiCaprio ‘Elegidos para la gloria’ o el drama político juvenil ‘Diario de una futura presidenta’.

El thriller ‘Panic’, la comedia de fantasía ‘Truth Seekers’ y el thriller policial ‘Absentia’ también dan por terminada su producción en Amazon Prime Video.

Muchos espectadores echarán de menos alguna de estas series que pese a las expectativas han tenido una vida relativamente corta. En un área como el ‘streaming’, con una oferta en constante crecimiento y una competencia cada vez más exigente, tener una ventana de exhibición internacional se vuelve tan desafiante como sostener la producción por más de una temporada.