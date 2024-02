Cartas a Quito / Martes 27 de febrero del 2024

Redacción Elcomercio.com

Venta de medicinas por la prensa

Un pensador refiere “que la codicia es el principio de muchos males. Esta frase coincide con la ambición de vender más productos farmacéuticos y la aceptación mercantil de los medios informativos de ofrecer remedios, igual para pintarse las uñas o el cabello, que fármacos para aliviar síntomas tratar enfermedades. Se, menciona gastritis, colitis, bronquitis, diabetes, hipertensión arterial, hemorroides, artritis, cataratas, obesidad, cicatrices, etcétera, con la venta de substancias populares que muchas de los cuales carecen de registro sanitario. Pronto se ofrecerá fórmulas para afecciones serias como Tiroiditis, Encefalitis, Pancreatitis, Endometritis, Trombosis, Aneurismas o Cáncer a cualquier nivel del organismo. Un mercado similar similar a la venta de jabones, tinturas, refrescos, pastas dentales o hamburguesas.

Lo expuesto demuestra la subestima de la consulta tradicional al médico internista, al urólogo, al ginecólogo, al ortopedista, quienes no ha abandonado el examen, el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, tal como se recomendó en su Juramento en la Grecia hace varios siglos. La pregunta oportuna es para que sirvieron la investigación, la experimentación y la aprobación del remedio investigado en instituciones colegiadas, antes de ser expuestos al mercado. Además, pasaron siglos para que la medicina y la tecnología médica reduzcan la mortalidad infantil y alarguen la expectativa de vida a nivel mundial. Seria un retroceso volver a la medicina artesanal que recomienda la malhadada información comercial, con el riesgo de que ese dolor de cabeza corresponde a un aneurisma cerebral, o el dolor abdominal a una Pancreatitis, o un dolor pélvico a un embarazo ectópico, o un dolor de pecho a un infarto cardiaco. Por ultimo se incursiona en tratamientos de Fisioterapia, Hipoacusia y de Células madres.

La propaganda de productos por televisión ha dado lugar a la automedicación de quien visita en la farmacia al expendedor, con la venta de productos delicados de tratamientos diferentes en niños, adultos y ancianos. No hay control de venta de marca ni fecha de expiración para el público, venta que puede ser simplemente un engaño o un delito., además de una agresión a la medicina tradicional. Mientras no se controle la venta comercial productos médicos a través de la prensa escrita o hablada, como también la venta de fármacos sin receta médica, permanecerá el peligro de cometer errores que pueden ser mortales. Exhorto a las autoridades del gobierno que atendamos este particular para lograr el mentado “nuevo Ecuador”.

Guillermo W Álvarez

Visión a Largo Plazo: Plan Nacional de Educación 2025 - 2040

El Plan Nacional de Educación 2025 - 2040, presentado por el Ministerio de Educación el 22 de febrero de 2024, se perfila como una iniciativa pionera para redefinir y fortalecer el sistema educativo durante los próximos quince años. Este plan anticipa la construcción de un marco educativo resiliente, diseñado para trascender las fluctuaciones políticas y responder a las demandas futuras de la sociedad y el empleo. Con un enfoque en la continuidad, la evaluación objetiva y la adaptabilidad, busca fomentar una colaboración multisectorial, esencial para la innovación y la mejora continua. Este compromiso con la educación, apartidista y basado en evidencia, aspira a preparar a las generaciones venideras para desafíos emergentes, promoviendo el desarrollo sostenible y el progreso social. Este enfoque demuestra una visión de futuro comprometida con el bienestar y la equidad generacional.

Carlos Manuel Massuh Villavicencio