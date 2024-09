La mañana del viernes 20 de septiembre continuó la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En esta fase, los abogados de los 37 procesados, entre ellos exfuncionarios judiciales y colaboradores, argumentaron su defensa ante las acusaciones de delincuencia organizada.

Este proceso se vincula a una presunta “organización criminal” liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Alegatos de la defensa sobre falta de pruebas y solicitud de sobreseimiento en el caso Metástasis

Durante la audiencia, las defensas de los acusados reiteraron que la Fiscalía no ha presentado suficientes pruebas que justifiquen el juicio.

En particular, los abogados de Carlos Z., expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, y Yanina V., exfiscal del Guayas, sostienen que no existe evidencia que los vincule directamente con la estructura criminal mencionada. Solicitaron al juez que se emita un auto de sobreseimiento para levantar las medidas cautelares.

El abogado de Carlos Z. afirmó: “Mi defendido no ha cometido ningún acto que pueda ser vinculado a las acusaciones de la Fiscalía. No hay pruebas que demuestren que tuvo algún papel en la organización delictiva. Las evidencias presentadas son inconsistentes y no aportan a establecer ninguna conexión con los hechos”.

Por su parte, la defensa de Yanina V. sostuvo: “La Fiscalía se ha limitado a presentar documentos que solo comprueban su ejercicio profesional como fiscal, pero en ningún momento se ha demostrado que ella participara en la estructura criminal que aquí se alega. Pedimos que se la desvincule de este proceso de manera inmediata”.

Negación de los cargos

Entre los señalados como líderes de la “empresa criminal”, alias ‘Diablo’ y alias ‘Ruso’, presentaron su defensa alegando que no existe ningún elemento probatorio que los vincule con la organización. Sus abogados cuestionaron la validez de los informes periciales y testigos presentados por la Fiscalía.

“No existe una sola prueba concreta que vincule a mi cliente con los actos ilícitos que la Fiscalía intenta argumentar. Este proceso carece de base legal sólida. Es injusto seguir manteniendo a estas personas bajo medidas cautelares sin pruebas”, aseguró el abogado de alias ‘Diablo’.

El defensor de alias ‘Ruso’ expresó: “Las acusaciones se basan en interpretaciones sesgadas de conversaciones y transacciones bancarias que, en su mayoría, corresponden a actividades legales. La Fiscalía no ha demostrado de manera concluyente la implicación de mi cliente en esta supuesta organización”.

Cuestionamiento de los documentos presentados

El abogado defensor de la exfiscal Yanina V. destacó las inconsistencias en las pruebas presentadas. “El fiscal ha mencionado documentos del IESS que solo confirman el empleo de mi defendida, pero en ningún caso prueban su vinculación con actividades delictivas. No basta con mostrar documentos que no tienen relación con el caso. Se requiere probar el nexo directo entre la acusada y los delitos que se le imputan, lo cual no ha ocurrido”, afirmó.

También señaló que la Fiscalía ha incluido chats de supuestas conversaciones que no pueden ser verificadas. “Se ha pretendido vincular a mi defendida con mensajes entre terceros, pero no hay ninguna evidencia que demuestre que estas conversaciones son reales o que involucren a mi cliente. El fiscal ha fallado en su deber de probar estas acusaciones de manera objetiva”, agregó.

Continuación del proceso en el caso Metástasis

El conjuez Manuel Cabrera, encargado del caso, indicó que tras la finalización de las intervenciones de las defensas, se abrirá un periodo para la evaluación de posibles acuerdos probatorios o exclusiones de pruebas.

El juez mencionó que se tomará el tiempo necesario para deliberar sobre las numerosas exposiciones y el extenso expediente del caso, lo que podría extender el proceso varios días más.

Se espera que, una vez concluyan las exposiciones de todas las partes, se tome una decisión sobre el futuro de los acusados, que podría incluir el llamamiento a juicio o la exoneración de los mismos.